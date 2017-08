Criminoso sequestra mulher para roubar carro em Santa Maria

Criminalidade 07/08/2017 | 09h58 Atualizada em

Uma mulher de 30 anos foi sequestrada enquanto um criminoso tentava roubar o carro em que ela estava, na noite de domingo, em Santa Maria. O crime aconteceu por volta das 20h30min, no Bairro Nossa Senhora de Lourdes.

Homem é feito refém durante assalto em Nova Esperança do Sul



De acordo com informações da Brigada Militar, a motorista estacionou o Onix na Rua Paraíba para esperar o noivo. Um homem armado com um revólver bateu no vidro do carro e ordenou que ela abrisse a porta do veículo e passasse para o banco do carona. O criminoso entrou no carro e começou a dirigir em direção à Avenida Fernando Ferrari, ameaçando a mulher com a arma. Conforme a BM, ao descer a avenida, o homem acabou colidiu o carro em outros dois veículos, mas seguiu dirigindo.

VÍDEO: homem joga celulares para dentro do presídio em Santa Maria



A mulher foi deixada às margens da BR-158. Ela pediu socorro aos funcionários de um motel próximo de onde estava, e a polícia foi acionada. A vítima não ficou ferida. O Onix foi encontrado por volta das 8h desta segunda, em um estacionamento de um estabelecimento na Avenida Hélvio Basso. O criminoso fugiu com dois celulares, aventais de uma empresa de fisioterapia e um aparelho de aspiração. Até a manhã desta segunda-feira, ele ainda não havia sido localizado.