O 6º Fórum de Fisioterapia será realizado nos dias 16 a 18 de agosto, no Centro Universitário Franciscano.



A iniciativa é voltada a estudantes de graduação, pós-graduação e profissionais da área. As inscrições podem ser feitas até 14 de agosto no site da Instituição.



O valor é de R$ 150 (estudantes), R$ 160 (profissionais interno) e R$ 170 (profissionais externo).



A programação completa pode ser conferida aqui.