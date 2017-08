Confira as três prioridades da saúde eleitas em Santa Maria

Saúde 08/08/2017 | 15h01 Atualizada em

Qualificar o serviço oferecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS) na cidade. Essa é vontade dos profissionais da área que participaram da 1ª Conferência Municipal de Vigilância em Saúde em Santa Maria, no último final de semana.



Trabalhando a partir do eixo principal "Política Nacional de Vigilância em Saúde e o fortalecimento do SUS como direito à proteção e promoção da Saúde do povo brasileiro", a conferência buscou debater as dificuldades e o que precisa ser melhorado na Saúde Pública.

Os integrantes de quatro setores – vigilância epidemiológica, sanitária, ambiental e em saúde do trabalhador – elencaram as demandas e definiram algumas prioridades que merecem mais atenção. Das 120 propostas, algumas serão colocadas em prática nos próximos dias (confira abaixo). Não há prazo para que as ações sejam executadas.



PROPOSTAS

Dos 120 temas debatidos, três serão colocados em prática nos próximos dias:

Melhorar o sistema da Vigilância Epidemiológica – a intenção é ampliar e modernizar o sistema que já existe para que se possa identificar quais doenças mais afetam cada região da cidade para, assim, elaborar ações mais específicas de prevenção. Todos os postos e unidades de saúde enviam os dados para a Vigilância de Saúde do município, mas, hoje, o sistema não é capaz de fazer a regionalização

O Posto da Kennedy tem dificuldade de descartar os materiais infectados que são entregues pela população – já está sendo elaborada uma cartilha com orientações para que os moradores possam descartar corretamente os produtos. Além disso, ações presenciais estão programadas para serem feitas na região

Lixo espalhado pelas ruas da Vila Maringá – a ideia é que geladeiras que são descartadas pela cidade virem lixeiras para que a população possa descartar o lixo diariamente, e suprir a necessidade da falta de um local para fazer o depósito de lixo





De acordo com o superintendente da Vigilância em Saúde, Alexandre Streb, antes da conferência, foram realizados encontros com a comunidade para que os problemas de cada região fossem colocados em debate.

– Foi muito importante as pessoas conhecerem o nosso trabalho. Com isso, a gente pode também ouvir as necessidades deles, levar para a conferência e buscar soluções. Outro grande avanço da conferência será a criação da Política Nacional de Vigilância em Saúde, a partir das propostas, o que não existia – salientou.

Foto: divulgação / Assessoria prefeitura

Conforme o relator da conferência, Alfredo Leocadio Ribas Lameira, o encontro foi uma oportunidade de dar atenção a uma parte da saúde, "que é tão ampla".

– Além de trabalhar as propostas, nós construímos um conjunto de propostas novas. É uma forma de elaborar, junto com a população, as alternativas para enfrentar problemas que surgem no dia a dia, em que o SUS tem responsabilidade – comentou Lameira, que integra o Conselho Municipal de Saúde.

Cada setor da Vigilância em Saúde elencou três propostas que são de abrangência estadual e outras três de abrangência nacional, que serão apresentadas em outras conferências. Nos próximos dias, o relatório com todas elas serão apresentadas ao executivo.

A secretária de Saúde do município, Liliane Mello Duarte, que está em viagem, conseguiu conversar, rapidamente, com a equipe do Diário e avaliou positivamente o evento. Ela não conseguiu dar mais detalhes sobre as propostas debatidas.

Foto: divulgação / assessoria de comunicação