Condomínios já investem em espaço para convivência de pets em Santa Maria

Pets 18/08/2017 | 10h01 Atualizada em

Foto: Charles Guerra / New Co

A funcionária pública Márcia Trindade procurava um condomínio com espaço para a pet Scheid Foto: Charles Guerra / New Co

Aproveitar o carinho e a companhia dos pets em um apartamento exige uma série de adequações, tanto para os tutores quanto para os bichinhos. Infelizmente, em alguns condomínios, os animais de estimação acabam tendo a liberdade privada, já que nem todos moradores se adaptam à convivência com os bichos. Além disso, a falta de um espaço só para eles pode causar uma série de desconfortos, como latidos ou miados altos ou até brigas entre os animais.



Em Santa Maria, novos condomínios começam a investir nos espaços pets que, além de conforto para os animais, facilitam o dia a dia dos tutores que, muitas vezes, têm pouco tempo para levá-los a locais adequados para o passeio ou o lazer.



De carro, táxi ou ônibus, veja como chegar ao novo shopping de Santa Maria



A técnica em enfermagem Iza Paula Lucena Mendes se desdobra para os passeios com a yorkshire Marie. Isso ocorre porque ela divide o tempo entre duas filhas pequenas e a pet. Como o condomínio não tem um local adequado para a cachorrinha, ela aprendeu a fazer as necessidades dentro de casa, mas não abre mão de um passeio.

– Às vezes, fica difícil sair com a Marie, principalmente em dias de chuva. Ela chegou a ter depressão por causa disso. Em nosso condomínio, até podemos passear com ela, mas o espaço é pequeno e fica entre as garagens – desabafa.

Iza ressalta que os vizinhos ficam incomodados com os pets no condomínio porque é preciso redobrar o cuidado ao manobrar os carros. Pensando nas filhas, Isabel, 8 anos, e Esther, 1 ano, e na pet, Iza planeja se mudar para um casa com pátio ou para um condomínio que tenha espaço para crianças e animais de estimação.

7 concursos públicos estão com inscrições abertas



Por conhecer várias histórias como a de Iza e também gostar muito de animais, Avelino Júnior, gerente geral da Urbanes, em Santa Maria, passou a incluir o bem-estar dos pets nos projetos de construção. Para ele, não tem como pensar em condomínio sem pensar em toda a família, e isto inclui projetar espaços adequados para lazer, não apenas das crianças, mas também dos animais de estimação.

– Pets fazem parte da família. Mesmo assim, ainda existem condomínios que proíbem a circulação deles. Hoje em dia, oferecer um ambiente seguro para os bichos é um dos fatores mais evidenciados no fechamento de vendas – diz ele.

Em Santa Maria, os condomínios Bauhauss Residencial e Cidade Universitária Eco Village, por exemplo, já foram projetados para atender as solicitações de clientes que priorizam o bem-estar dos seus bichinhos. Além de um local seguro para caminhadas com os pets, os condomínios dispõem do play pet, espaço com escorregadores, túneis, caixas de areia e outros brinquedos educativos para a alegria de cães, bichanos e tutores.

Foto: Charles Guerra / New Co

Nessas áreas, os tutores poderão exercitar seus bichinhos sem precisar sair do condomínio. Para a funcionária pública, Márcia Trindade, o espaço pet foi essencial na escolha do novo apartamento.

– Fazia tempo que eu procurava um lugar onde tivesse espaço para a minha chow chow, Scheid. Como ela tem mistura com boxer, é grandona. Chegou a ficar deprimida no apartamento – conta a tutora que, até conseguir se mudar, optou por deixar Scheid na casa da mãe, Lourdes, onde há um pátio grande para a diversão.

VÍDEO: mãe brinca e promete que vai dar troco após filho usar drone para assustá-la



A veterinária Sílvia Schultz, de Santa Maria, afirma que os espaços pets são essenciais para promover uma boa convivência entre os bichinhos. Mesmo assim, a profissional ressalta que os tutores devem continuar atentos às responsabilidades com os demais condôminos.

DICAS DE CONVIVÊNCIA

Confira as dicas da veterinária Sílvia Schultz para que tutores, animais de estimação e vizinhos aproveitem o espaço pet:



– Espaços pets são ótimos, desde que os tutores não deixem de recolher as fezes dos bichinhos

– O espaço deve ter diferentes opções de brinquedos, como bolinhas, disquinhos e animais de pelúcia

– Atenção para não humanizar os bichinhos. Evite colocá-los em balanços ou outros brinquedos que podem causar mal-estar, assustá-los ou machucá-los

– Os pets precisam conhecer e conviver com outros animais. Eles gostam de caminhar, pisar na grama e cheirar tudo à volta. Mas, cuidado! Nem todos sabem socializar. Alguns precisam ser mantidos na guia ou na coleira. Gatos, especialmente, podem ter mais dificuldades nesse processo. Para garantir o bom funcionamento do espaço pet, sempre avalie o temperamento do seu animal de estimação diante dos demais bichos antes de optar por soltá-lo no play

– Não coloque a saúde dos outros pets em risco. Mantenha seu bichinho com vacinas e vermífugos em dia e controle a proliferação de pulgas e carrapatos