Como manter os filhos longe das drogas

A grande maioria dos pais não faz questão de enxergar os sinais que os filhos apresentam quando estão fazendo uso de drogas; é uma espécie de resistência em aceitar a realidade e também o quinhão que lhes cabe de participação nesse processo. Outros procuram, o tempo todo, algo que os leve às drogas, concretamente, mas não sabem identificar se os filhos estão drogados só pelo jeito deles.



Fechar os olhos para essa realidade, ou fingir que ela não está acontecendo com um filho, significa protelar o inevitável. Mais cedo ou mais tarde, a situação irá explodir como um vulcão quando entra em erupção. Quanto mais difícil e perniciosa será a possibilidade de resolução do problema dos seus filhos.



Os pais devem observar as atitudes dos filhos sem entrar em paranoia – termo popularmente usado para caracterizar desconfiança –, olhá-los a distância e ao mesmo tempo com proximidade, como se estivessem usando uma luneta ou algo do estilo, possibilitando aproximar ou afastar o foco.



Saber identificar os sinais é extremamente importante, mas não é tudo. Por isso, é vital que os pais se informem, participem de palestras e cursos, para que compreendam e conheçam contra o que terão que lutar. Quanto mais rápidas as providências forem tomadas, a partir do reconhecimento dos sinais, a possibilidade de resolver o problema do uso de drogas aumenta.

Várias mudanças podem se processar na vida de uma pessoa que usa drogas. Os pais devem ficar atentos, principalmente, às mudanças no comportamento, na aparência, no desempenho e nos hábitos dos adolescentes. Essas mudanças podem ser pistas, sinais de que algo não está bem e podem ter relação com o uso de drogas.



É fundamental, para os pais, que essas mudanças tanto no comportamento, aparência, desempenho e nos hábitos dos filhos, não sejam identificadas de maneira isolada e tomadas como uma certeza de uso drogas. Os pais, ficando com qualquer suspeita, devem procurar auxílio e esclarecimento para não correrem o risco de se precipitar e acabar enxergando fantasma onde não tem nada.



"Se conselho fosse bom, ninguém dava: vendia", diz a sabedoria popular. O objetivo aqui não é dar conselhos, mas conscientizar os pais de algumas possibilidades que, se bem trabalhadas, poderão prevenir que os filhos cheguem às drogas:

– Empenhar-se, desde cedo, na educação dos filhos, mostrando-lhes a diferença entre o certo e o errado

– Trabalhar a colocação dos limites privilegiando o diálogo, mas, se necessário, utilizar medidas punitivas não-desumanas

– Agir com coerência, não esquecendo que os filhos veem, nos pais, fontes e modelos de comportamento que tendem a imitar

– Valorizar as responsabilidades desde cedo e não esperar só o período da adolescência para cobrar dos filhos essa atitude

– Estimular a disciplina cobrando dos filhos uma satisfação dos seus atos, onde estão, com quem, a que horas voltam, etc.

– Participar, dentro do possível, das atividades dos filhos (escola, festas, etc.) e ficar alerta com o objetivo de selecionar muitas dessas atividades (programas de TV, cinema, shows, etc.)

– Trazer a tchurma para dentro de casa, para um maior conhecimento das ideias, interesses e sentimentos deles

– Fazer contato com os pais dos colegas e amigos mais próximos dos filhos, principalmente na hora em que os adolescentes pedem para sair junto com um deles e ou quando pedem para ficar na casa deles

– Ficar atento aos sinais que podem indicar o consumo de drogas através de informações que possibilitem esse esclarecimento

– Associar, desde cedo, as crianças em atividades esportivas, dando continuidade às mesmas no período da adolescência.