Cobrador e motorista conhecidos como "mitos" estão de volta à linha Universidade 

04/08/2017 | 11h41

Quem já foi ou voltou para o campus da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) de ônibus em 2016 está familiarizado com esses rostos. Certamente já foi chamado de Joãozinho, Jurema ou Berenice ou já deve ter ouvido, logo que embarcou no coletivo, uma dessas expressões: "suave na nave", "de sussa na montanha russa" ou "firmão no busão".

Pois, depois de demonstrações de saudade dos usuários nas redes sociais, o motorista Antônio Cezar Machado da Silva, 38 anos, e o cobrador Lucas Milani, 23, estão confirmados de novo na linha Universidade a partir da próxima segunda-feira, quando começam as aulas do segundo semestre na Federal. A garantia é do gerente de tráfego da Expresso Medianeira, João Vicente.

A dupla deixou saudade depois que começou a atuar em outras linhas de ônibus, no começo deste ano. Há duas semanas, Antônio e Lucas fizeram um post na página do Spotted da UFSM, saudando os usuários da linha. Foram mais de 65 comentários de alunos pedindo o retorno da dupla.



O POST









OS MITOS

Chamado de "mitos" por alguns usuários de transporte público, Antônio e Lucas ficaram famosos pela simpatia, bom humor e pelas piadinhas.

– A gente gosta de estar no meio da gurizada. Quando eles entram no ônibus, a gente cumprimenta, conversa, aperta a mão. Daí, eles começaram a nos reconhecer durante as folgas, em outros lugares que não no ônibus e nos cumprimentam. Na rua, no shopping, no cinema... – conta Antônio.

Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

De acordo com os dois, muitos alunos passaram a puxar assunto, convidam para festas e tem gente que fazia questão de andar com eles.

– Às vezes, quando o ônibus encostava na parada, a gente via o pessoal abrir um sorriso – lembra Lucas.

Para quem acha que é exagero, não é não. Tem alunos que admitem que até se organizavam para embarcar no ônibus em que eles estavam:

– Cansei de me atrasar só pra pegar o ônibus com eles. É praticamente impossível ter um mau dia depois de dividir uns minutos com os dois. São dois modelos de como driblar os problemas e encarar a vida diariamente. Aprendi muito com eles. A olhar pro lado, em especial, e ver que tenho bons motivos pra sorrir. São contagiantes – conta Rúbia Keller, acadêmica de Letras.