Chuva e frio devem marcar a próxima semana na Região Central

A próxima semana promete ser de bastante umidade e chuva na Região Central. Depois de um final de semana de calor, com temperaturas passando dos 28ºC, um novo sistema de baixa pressão deve se formar e fazer com que as temperaturas despenquem ao longo dos próximos dias.

De acordo com o meteorologista formado pela Universidade Federal de Santa Maria, Gustavo Verardo, até terça-feira, o tempo promete ficar firme. Depois disso, haverá um aumento na quantidade de nuvens, por conta da formação do sistema de baixa pressão. Na terça e na quarta, as máximas podem atingir os 26ºC.

Foto: Gabriel Haesbaert / NewCo DSM

Devido ao abafamento, há previsão de chuva entre o final da noite de quarta e a madrugada de quinta-feira. A previsão é que chova cerca de 20mm. Na semana passada, foram 31mm de chuva, mais do que a quantidade de chuva registrada durante todo o mês de julho, quando choveu 19mm.

– Julho foi um mês bastante atípico em relação às condições climáticas, mas agosto deve ser bastante úmido e mais frio. A próxima quinzena deve ter temperaturas bem baixas – comenta Verardo.

O babado é quente



Com o tempo instável, a temperatura promete ficar abaixo dos 5ºC até o final de semana. Até o momento, há possibilidade de chuva para o final de semana de Dia dos Pais. Por isso, é bom programar as comemorações em casa, regadas a um bom vinho e próximas da lareira.

PREVISÃO DO TEMPO

Segunda: mínima de 10ºC e máxima de 24ºC

Terça: mínima de 13ºC e máxima de 25ºC

Quarta: mínima de 9ºC e máxima de 18ºC