Cerca de 4 mil pessoas passaram pela Saturnino na segunda-feira

A segunda-feira, primeiro dia de aulas na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), também foi dia da primeira noite de "Festa dos Bixos" na Praça Saturnino de Brito, conhecida popularmente por Praça do Brahma. Cerca de 4 mil pessoas estiveram no entorno da praça na noite desta segunda-feira, estima a prefeitura de Santa Maria.

Os calouros começam a festa na Praça Saturnino de Brito

O setor de fiscalização da prefeitura esteve nos estabelecimentos no entorno da praça. O Box 54, na Venâncio Aires, teve de fechar as portas após a fiscalização porque não possui alvará de localização. De acordo com a prefeitura, o responsável pelo bar alegou que deu entrada ao pedido de alvará, porém, o processo não foi localizado. Com isso, o bar não pode reabrir, e, se for aberto, poderá ser multado. O proprietário do bar disse ao Diário, por telefone, que não queria comentar o caso.

Outros dois bares foram fechados pela fiscalização: um deles porque havia passado do horário da licença para funcionar, e outro porque não tem alvará de localização, porém, tem o processo em andamento. Esses dois podem abrir hoje.

CALOURADA SEGURA

Para garantir a segurança, Guarda Municipal, Polícia Civil e Brigada Militar monitoram a praça e arredores e contam com monitoramento de câmeras de segurança instaladas no local. A Operação Calourada Segura também cuida da instalação de banheiros e da limpeza no local.

BLOQUEIOS NO TRÂNSITO

Até a sexta-feira, as ruas próximas da Saturnino de Brito sofrem bloqueios. Confira:

