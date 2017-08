Campanha de lacres do Guto alcançou 60 quilos em 12 dias

Rede do bem 08/08/2017 | 10h30 Atualizada em

Guto começou a campanha dos lacres com o pai, há mais de um ano e ele não quer parar em apenas uma cadeira de rodas

Guto começou a campanha dos lacres com o pai, há mais de um ano e ele não quer parar em apenas uma cadeira de rodas Foto: Gabriel Haesbaert / NewCo DSM

O jovem Carlos Augusto Scremin De Nardin, o Guto, 18 anos, comemora o sucesso da campanha de arrecadação de lacres de latinhas, que serão trocados por mais uma cadeira de rodas. Na edição de 28 de julho, o Diário contou a história de Guto, que tem Síndrome de Down e arrecadou 90 quilos do material para conseguir uma cadeira de rodas – que já chegou e será emprestada a pessoas que precisam usá-la.

Na ocasião, ele contou que já estava fazendo uma nova campanha para conseguir outra cadeira de rodas. Ontem, a mãe do jovem, Sandra Maria Scremin Denardin, 58 anos, comentou que, depois da reportagem no Diário, a rede de cooperação cresceu, e Guto conseguiu alcançar mais de 60 quilos de lacres em 12 dias.

VÍDEO: conheça o Marrom, o cão recepcionista de uma pet shop



– Muitas pessoas ligaram para nós depois da matéria, inclusive do Rio de Janeiro e de São Paulo, que entraram na campanha e mandam os lacres por Sedex. Fico muito feliz por todo esse carinho com o meu filho – diz Sandra.

Uma cadeira chegou no dia 1º de agosto e a arrecadação para o segundo equipamento "está bombando", como diz Guto Foto: Reprodução Facebook / Arquivo Pessoal

Guto começou a arrecadação de lacres em um projeto com o pai, Odone Romeu De Nardin, há mais de um ano. Porém, em janeiro deste ano, Odone morreu, vítima de câncer. Antes da morte, Guto prometeu ao pai que concluiria o trabalho de arrecadar os lacres.

Vizinhas se unem para fazer enxovais de bebês para doar



A primeira cadeira de rodas chegou em Santa Maria no dia 1º de agosto e ficará na sede do Lions Clube Itararé– Guto faz parte da instituição, que apoia a iniciativa do jovem.





et='_blank' rel='nofollow'>Infogram