Campanha contra raiva animal terá 35 postos espalhados pela cidade

Vacinação 07/08/2017 | 09h01 Atualizada em

A campanha da Vacinação contra a Raiva 2017 ocorrerá nos dias 26 e 27 de agosto, das 8h às 17h, em postos espalhados pela cidade.



O objetivo é a vacinação da população de cães e gatos saudáveis, a partir dos 3 meses de idade, que não estejam gestando.



As doses das vacinas serão R$ 4 (vacinações realizadas nos postos), R$ 5 (vacinações domiciliares) e R$ 6 (tutor dos animais preferir levar as doses e vacinar por conta própria).



Os postos de vacina são: Igreja Santa Catarina (Bairro Itararé), Praça Nonoai (Bairro Nonoai), Corpo de Bombeiros, Clube Esportivo, Praça do Mallet, Praça do Colégio Manoel Ribas, Guarani Atlântico, Escola Irmão Quintino, Tchê Farmácias, Escola Ledovina da Rosa Rossi, Escola Ione Pinheiro, Centro Comunitário, Escola São Carlos, Agropecuária Campo e Lavoura, Auto Posto Medianeira, Posto Padoim, Escola Rômulo Zanchi, Condomínio Moradas, Trevo Uglione, São José e Vila Maringá.



A campanha é promovida pelo curso de Medicina Veterinária da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Mais informações estão disponíveis no link.