Caminhão tomba na BR-287 e deixa rodovia em meia pista

Atenção, motoristas! É preciso cuidado redobrado ao trafegar pela BR-287 na manhã desta quarta-feira, no trecho de Jaguari. A rodovia, próximo ao km 353, está em meia pista após um caminhão tombar.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 9h. O caminhão, carregado com soja, viajava no sentido Santiago-Santa Maria quando tombou no acostamento da rodovia. A carga se espalhou pela pista. O motorista não ficou ferido.

A PRF está no local monitorando o trânsito. Previsão é de que até o final da manhã a pista esteja totalmente liberada.