Cacism promove curso de Marketing Digital

Marketing Digital 09/08/2017 | 09h36 Atualizada em

O curso de Marketing Digital Alta Performance está com inscrições abertas. A atividade será realizada nos dias 25 e 26 de agosto, e 2 e 9 de setembro, no prédio da Cacism (Venâncio Aires, 2035, 6° andar).



A iniciativa, que comemora os 120 anos da CACISM, será divida em três módulos: Ferramentas de Conversação, Métricas e Business Model Canvas. O objetivo é apresentar as ferramentas e conceitos para as empresas atuarem na área de marketing digital.

Os alunos podem optar em se inscrever no curso integral ou em apenas 1 ou 2 módulos. O valor das inscrições efetuadas até o dia 21 de agosto é de R$ 599,40, pelo site.

O curso é uma parceria entre a Voyance Palestras e Treinamentos com a CACISM. Mais informações pelos telefones (55) 3307-4157, (55) 98113-0423 ou (55) 99648-7030.



SERVIÇO



Módulo I: Ferramentas de Conversação

Quando? 25 de agosto, das 19h às 22h e 26 de agosto, das 8h às 12h e das 13h às 18h, na Cacism



Módulo II: Métricas

Quando? 2 de setembro, das 8h às 12h e das 13h às 17h, na Cacism



Módulo III: Business Model Canvas

Quando? 9 de setembro, das 8h às 12h e das 13h às 17h, na Cacism