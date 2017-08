Buracos abertos no final de semana serão consertados ao final da Operação Tapa-buracos

Santa Maria 14/08/2017 | 10h43 Atualizada em

Uma cratera abriu na rua Marechal Deodoro após a chuvarada do final de semana

Uma cratera abriu na rua Marechal Deodoro após a chuvarada do final de semana Foto: Gabriel Haesbaert / NewCo DSM

A quantidade de buracos abertos pelas chuvas nas ruas de Santa Maria é tamanha que a prefeitura nem conseguiu dar conta das crateras que apareceram após as chuvaradas de março e maio de e já há novos surgindo para atrapalhar a vida dos motoristas.



Os novos buracos apareceram depois da chuva deste final de semana – choveu 161 milímetros entre sábado e domingo em Santa Maria, o maior volume registrado no país. Segundo relatos de leitores ao Diário, as vias mais prejudicadas são a Marechal Deodoro, General Neto, Riachuelo e 2 de Novembro.

Segundo a assessoria de imprensa da prefeitura, o secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, Paulo Roberto de Almeida Rosa informou que "a operação emergencial de recuperação da trafegabilidade seguirá sendo feita dentro do cronograma de etapas já divulgado. Tão logo essas etapas previstas estejam concluídas e as condições permitirem, as equipes poderão intervir nas ruas citadas pelos leitores. Por enquanto, será dado prosseguimento ao que estava programado."

O cronograma previsto para os próximos dias são nas ruas Ernesto Beck, no Bairro Passo D¿Areia, Rua José Barin, no trecho próximo ao Cemitério da Caturrita, Marechal Deodoro, Ari Lagranha Domingues e Anselmo Saldanha Zoch.



Até agora, a prefeitura já tapou 5 mil buracos em 75 ruas e avenidas de Santa Maria.