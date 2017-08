Brechó 05/08/2017 | 11h01 Atualizada em

A Associação de Apoio a Pessoas com Câncer (Aapecan) realiza mais uma edição do Brechó Solidário nos dias 10 e 11 de agosto, das 9h às 12h e das 13h às 16h, na sede da entidade (Avenida Borges de Medeiros, 1897).



Serão comercializadas roupas, calçados e acessórios com valores acessíveis. Também serão aceitas doações de itens em bom estado.



Mais informações pelo telefone (55) 3025-9400.