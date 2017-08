Bombeiros que são réus no Caso Kiss terão a primeira audiência nesta quarta-feira

Tragédia em Santa Maria 15/08/2017 | 20h18 Atualizada em

Um processo por improbidade administrativa contra quatro bombeiros terá a primeira audiência nesta quarta-feira, às 14h, na 4ª Vara Cível de Santa Maria.

Estão sendo julgados o coronel da reserva Altair de Freitas Cunha e o tenente-coronel da reserva Moisés da Silva Fuchs, que foram comandantes regionais dos bombeiros em Santa Maria, e dois ex-chefes da seção de Prevenção a Incêndio do Comando Regional dos Bombeiros de Santa Maria, o coronel da reserva Daniel da Silva Adriano e o capitão Alex da Rocha Camillo. O Ministério Público (MP) apontou que eles descumpriram regras sobre licença de estabelecimentos no caso da tragédia da boate Kiss.

Essa será a primeira audiência do caso, onde testemunhas chamadas pelo Ministério Público devem ser ouvidas. Entre elas, a engenheira do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea) Elisabeth Trindade Moreira,que, na Justiça Militar, em processo relacionado à tragédia, ressaltou as falhas no Sistema Integrado de Gestão de Prevenção de Incêndio (Sigpi) e disseque os bombeiros e a prefeitura liberavam alvarás sem plantas.

Também irão depor José Carlos Sallet de Almeida e Silva, que foi chefe da Seção de Prevenção de Incêndio do 4º Comando Regional dos Bombeiros (4º CRB) de Santa Maria; Vagner Guimarães Coelho, bombeiro que realizou a última vistoria na boate Kiss, em 2011 e chegou a ser indiciado pela Polícia Civil por homicídio doloso;e Cleiton Thomasi da Cruz, coordenador regional da Associação dos Bombeiros do Estado do Rio Grande do Sul (ABERGS).