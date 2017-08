BOE volta a Santa Maria e mais 15 policiais militares para a região

Segurança pública 17/08/2017 | 18h31 Atualizada em

Depois de cinco meses longe de Santa Maria, os policiais do 2º Batalhão de Operações Especiais (BOE) estão de volta. O Comando Regional de Polícia Ostensiva (CRPO) Central da Brigada Militar (BM), com sede no município, confirmou ontem que os 75 policiais voltarão a atuar na cidade a partir de amanhã. A tropa se despediu da capital gaúcha e viajou ainda nesta quinta. Um policial do batalhão, que preferiu não se identificar, comemorou o retorno.

– Vamos voltar com força total para Santa Maria – disse.

Foto: Jean Pimentel / Agencia RBS

Policiais do BOE de Santa Maria ficam mais um mês na capital



O efetivo do 2º BOE saiu de Santa Maria no dia 13 de março. Desde então, eles participaram da Operação Avante, na Capital, complementando um contingente de 400 homens. O grupo que foi para Porto Alegre representava 70% do recurso humano do BOE em Santa Maria.

Na época, a notícia preocupou especialistas e organizações empresarias que temiam pelo aumento de ocorrências policiais. O BOE reforça o policiamento ostensivo, atuando em barreiras, fiscalizações e abordagens a suspeitos, entre outras ações.

Com 75 policiais na Capital, como ficou a nossa segurança?



Além dos 75 policiais do BOE, outros 15 policiais militares devem vir para as cidades da região nos próximos dias. Entre eles, 12 para o 1º Regimento de Polícia Montada (1º RPMon) – oito para Santa Maria, um para Dona Francisca, um para Dilermando de Aguiar, um para Toropi, um para Ivorá – e três para o 5º Regimento de Polícia Montada (5º RPMon) – um para São Francisco de Assis e dois para Santiago.

É que diante da formatura dos mais de mil novos PMs no final de julho deste ano, a BM possibilitou que policiais com mais tempo de serviço pudessem pedir transferência para cidades de suas preferências. As vagas deixadas abertas com o remanejo serão preenchidas pelos novos soldados.

– A partir deste final de semana teremos o reforço destes 75 policiais (do BOE) e na semana que vem chegam mais oito para o 1º Regimento. Todos em serviços operacionais – disse o tenente-coronel Ricardo Alex Hofmann, comandante do CRPO Central, que abrange a todos os municípios.