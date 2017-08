Banco do Brasil nega fechamento da agência em São Sepé

Região 15/08/2017 | 16h01 Atualizada em

A gerente do Banco do Brasil de São Sepé, Luana Mattos de Farias, negou que a agência local irá fechar as portas. A garantia da continuidade dos serviços da instituição financeira no município foi dada nesta segunda-feira, durante reunião com vereadores.

Segundo a gerencia do BB no município, houve um período de reestruturação do banco no país, mas não afetou São Sepé Foto: Bruno Garcia / O Sepeense

A Câmara de Vereadores formou uma Comissão Provisória para tratar do assunto e da possível privatização do Banrisul. A preocupação dos parlamentares vinha da divulgação do fechamento de agências em 16 municípios do Rio Grande do Sul.

– Realmente houve um período de reestruturação do banco, mas só foram encerrados os trabalhos em municípios onde havia mais de uma agência. Além disso, a reestruturação começou em novembro de 2016 e acabou em janeiro deste ano – salientou Luana.

O presidente da comissão, vereador Luiz Otávio Picada Gazen, Tavinho (PDT), disse que a redução de funcionários e a demora da reforma da agência depois do assalto ocorrido em dezembro de 2016 também causaram suspeitas sobre o fechamento.

– O Banco do Brasil chegou a ter 60 funcionários. Hoje tem apenas oito. A situação nos intrigava – justificou Tavinho.

A questão do possível fechamento da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB) também foi pauta do encontro. A questão preocupa os vereadores, uma vez que o fim da entidade implicaria no encerramento das atividades do programa AABB Comunidade, que atende crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social.

* Com informações da Câmara de Vereadores de São Sepé