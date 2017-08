Bairros Camobi e João Goulart registram maior volume de chuva do domingo

Chuvarada 13/08/2017 | 17h05 Atualizada em

Desde as primeiras horas da tarde deste domingo, leitores enviaram reclamações e fotos ao Diário de áreas alagadas devido à chuvarada do final de semana. De sábado até a manhã de hoje, foram 141,2 milímetros de chuva, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia.

Se contarmos com os números do restante do mês, já são 212,4 milímetros acumulados. Segundo o meteorologista Gustavo Verardo, esse número representa quase o dobro do esperado para todo o mês de agosto, que era de 142 milímetros.

Na Rua Augusto Ribas, no bairro João Goulart, leitores registraram o alagamento da via Foto: Rafael Nunes Brutti

Confira, abaixo, o volume de chuva na região entre sábado e domingo:



Santa Maria – 141,2mm

Cruz Alta – 64,2mm

Caçapava – 128,4mm

Santiago – 124,8mm

São Gabriel – 110,4mm

São Vicente – 114mm

Tupanciretã – 94,6mm

*Dados do Inmet

Pluviômetros SM (domingo)

Tancredo Neves – 90,4 mm

Patronato – 98,6 mm

Camobi – 115 mm

João Goulart – 119,2 mm

Lorenzi – 93,4 mm

*Dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden)

Foram registrados pontos de alagamentos na Vila Ipiranga, que fica no Passo das Tropas, nos bairros Camobi e João Goulart, e no Distrito de Arroio Grande. Além disso, em uma residência, na Vila Canários, foi entregue uma lona devido a um destelhamento.

A reportagem tentou contato com a Defesa Civil, mas, até o momento, nenhuma das ligações foi atendida. Ainda não há informações de danos em imóveis ou pessoas desabrigadas.