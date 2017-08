Aulas de ginástica de graça beneficiam idosos da zona rural de Jaguari

Região 04/08/2017 | 12h00 Atualizada em

Oportunizar mais qualidade de vida aos grupos da Terceira Idade existentes no interior de Jaguari é o principal objetivo do Projeto de Ginástica desenvolvido pelo Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do município.

Atividades para os moradores da zona rural do município ocorrem uma vez por semana nos centros comunitários Foto: (Fotos: Miguel Monte / Prefeitura de Jaguari

Para a educadora física Gleice Nicola, que coordena o projeto, a ginástica tem auxiliado na coordenação motora, no equilíbrio e na postura dos idosos que participam.

– Isso, sem dúvida nenhuma, traz melhoria na qualidade de vida deles, pois ganham mais saúde, além da própria integração entre eles – destaca.

O projeto é realizado em Jaguari desde 2013. De acordo com a coordenadora do Cras, Neiva Andrade, a iniciativa também oportuniza atividades de resgate de vínculos familiares e comunitários, proporcionando momentos de socialização e oferecendo espaços de busca de conhecimentos e valorização.

As aulas são realizadas nos centros comunitários das localidades do interior de Jaguari onde o projeto é desenvolvido, reunindo idosos de 60 a 90 anos de idade.

OS LOCAIS DAS AULAS

As aulas ocorrem todas as terças-feiras nas localidades do Rincão dos Erenos e Santo Izidro, pela parte da tarde. Nas quartas-feiras, as aulas são à tarde nas localidades de Ijucapirama, Fontana Freda e Chapadão.

Nas sextas-feiras pela manhã e à tarde, é a vez dos moradores das localidades de Rincão dos Alves, Caixa D¿água, Boca da Picada, Boca da Picada Segredo, Rincão dos Pivetta e Bom Respiro se exercitarem nos centros comunitários.

