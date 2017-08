Atraso em entregas dos Correios é reclamação recorrente em Santa Maria

Correspondências 19/08/2017 | 13h16 Atualizada em

Mariovaldo Fernandes, 64 anos, mora a aproximadamente de 20 metros de distância de uma agência postal dos Correios em Santa Maria. O curioso é que, mesmo tão perto de onde as correspondências estão, ele tem dificuldades para receber as suas contas, encomendas e cartas. De acordo com o aposentado, tem faturas que deveriam chegar mas simplesmente não aparecem. A do serviço de telefonia móvel, por exemplo, não chegou desde que ele fechou o contrato, há mais de três meses. Ele paga a conta graças a ajuda da neta, de 12 anos, que imprime a fatura pela internet. Essa, porém, não é uma reclamação só de Fernandes.



— Em todo lugar que você perguntar é assim —, disse o aposentado.

Foto: Lucas Amorelli / New CO DSM

Celeste Arruda, 40, que mora no bairro Lorenzi, também passa por essa situação.



— Principalmente as faturas de cobrança de serviços como a televisão, telefone. Geralmente, se o vencimento é dia 10, elas chegam dia 9 ou, às vezes, chega até depois do dia 10 — contou.

De acordo com a avaliação do Sindicato da Empresa Brasil de Correios e Telégrafos (Sintect-RS), essa é uma situação recorrente em quase todos os bairros da cidade.



— O lugar que ainda é bem assistido é a região Central — detalhou Ernani Silveira de Menezes, secretário-geral do sindicato.

MOTIVO



Santa-marienses e Sintect-RS acreditam que o problema da entrega tem ligação direta com o número de funcionários trabalhando nos Correios na cidade. De acordo com o secretário-geral, a cidade precisaria, no mínimo de mais 30 funcionários para absorver a demanda. Atualmente, trabalham aproximadamente 163 funcionários dos Correios em toda a cidade. Para Menezes, a falta de colaboradores acaba geralmente não só o mau funcionamento do serviço, mas também piora a qualidade de vida dos funcionários.

— Hoje tu pega uma região da cidade que teria que ter 20 carteiros e tem 10. Eles tem que fazer a parte deles e das dos outros e isso acaba causando problemas de saúde nos funcionários.

A categoria ainda teve com o futuro dos Correios, que para o Sintect-RS está cada dia mais próximo da privatização.

— Nós estamos passando por um processo de sucateamento da empresa — opinou Menezes.

O último concurso público para funcionários dos Correios aconteceu em 2011. Depois disso, a empresa implementou programas de demissão incentiva, as chamadas PDIs. A última foi lançada na última quinta-feira, com a intenção de que colaboradores com mais de quinze anos de empresa sejam descontinuados.

CONTRAPONTO

Por nota oficial enviada via assessoria de imprensa, os Correios negaram que exista situação de atraso generalizada em Santa Maria.

– A entrega domiciliária está sendo realizada normalmente em todas as áreas regulares do município – diz um trecho da nota.

A empresa pontuou que podem ocorrer episódios pontuais de atraso e orientou que eles devem ser verificados caso a caso, pelo site ou pelo telefone (0800 725 0100). O salário inicial de um carteiro é de R$ 1.613,44, mais o adicional de atividade de distribuição, que corresponde a 30% do salário base, e benefícios como vale alimentação, auxílio-creche ou auxílio babá, entre outros.