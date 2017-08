Apenado é morto a tiros quando trafegava pela BR-392

41º homicídio do ano 10/08/2017 | 08h58 Atualizada em

Um jovem que cumpria pena no regime semiaberto em São Sepé foi vítima de um homicídio na manhã desta quinta-feira, em Santa Maria. Wagner Moraes Galha, 21 anos, foi morto a tiros quando trafegava de moto pela BR-392, pouco antes das 8h.

De acordo com informações da Brigada Militar, Galha dirigia uma motocicleta no sentido São Sepé-Santa Maria quando foi baleado, no km 342 da rodovia, no Bairro Passo das Tropas.



Os disparos foram efetuados por tripulantes de um carro que passou pela moto na rodovia. O veículo ainda não foi identificado. Galha foi atingido no tórax e na cabeça e morreu na hora.

Galha foi preso em flagrante em maio de 2016 após um assalto em São Sepé. Ele foi condenado em outubro a cumprir 5 anos e 4 meses de pena por roubar um malote de um motoboy do Mercado Cotrisel. Desde março desde ano, ele passou do regime fechado para o semi-aberto. O apenado saía do presídio às 6h40min para trabalhar em uma empresa de pinturas em Santa Maria e retornava às 19h30min.

Conforme a BM, o apenado saiu pela manhã do presídio para trabalhar. Este é o 41º homicídio do ano em Santa Maria.