Aleitamento materno é tema de exposição fotográfica no Husm

Agosto Dourado 17/08/2017 | 17h30 Atualizada em

Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

A chegada de um filho é um dos momentos mais especiais na vida das mães. A amamentação, por exemplo, não só é essencial para o desenvolvimento do bebê, como também aumenta os vínculos afetivos mãe-filho. Para conscientizar sobre a importância do aleitamento materno, o Hospital Universitário de Santa Maria (Husm), junto com o fotógrafo Juliano Mendes, criou a exposição fotográfica Agosto Dourado.

Instituído pelo Governo Federal, o Agosto Dourado é considerado o Mês do Aleitamento Materno, que objetiva conscientizar a mãe, família e sociedade sobre a importância da amamentação nos primeiros meses de vida do bebê.

– Fui convidado pela direção do hospital para registrar algumas mães que estavam internadas para terem seus bebês, e que junto ao corpo médico do hospital, buscavam informações e ajuda para a amamentação. No dia das fotos, apenas uma mãe grávida de trigêmeos ainda não havia dado à luz. As outras mães haviam ganhado os bebês há poucas horas – conta o fotógrafo.

A Jéssica da Silva Aires, de 21 anos, foi uma das mamães que participou da sessão de fotos. A mãe do pequeno Bernardo, que nasceu no dia 1º de agosto, conta que foi um momento muito especial registrar os laços de afeto entre os dois poucos dias após o nascimento do menino.

– Eu ainda não fui conferir a exposição, mas quando vi as fotos que o fotógrafo me mandou achei lindas. É uma campanha muito interessante e importante para reforçar sobre o tema – conta Jéssica.

A exposição conta com 12 fotos e esta no hall de entrada do Husm durante todo o mês de agosto.