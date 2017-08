Adolescentes infratores do Case de Santa Maria terminam pintura de painéis do Cartucho

Ressocialização 07/08/2017 | 18h02 Atualizada em

Nesta segunda-feira, os alunos da Escola Estadual Humberto de Campos, que fica dentro do Centro de Atendimento Socioeducativo (Case) em Santa Maria, terminaram a pintura de dois painéis nos corredores da instituição.

Foto: Ronald Mendes / Divulgação

Os painéis foram feitos a partir de uma iniciativa do 13º Cartucho – Encontro dos Cartunistas Gaúchos, onde ilustradores se propuseram a realizar oficinas com estudantes da rede municipal e estadual. Os adolescentes infratores do Case foram orientados pelo ilustrador Elias Monteiro.

Em um dos painéis, os internos referiram a liberdade proporcionada por meio da leitura. No outro, eles referenciaram a escola como ponto central no contexto social em que eles vivem.

Ao total, oito dos 83 alunos atendidos pela Humberto de Campos participaram. Eles se voluntariaram.

– Procuramos, na escola, oferecer atividades para que os meninos possam aprender o convívio com outros – disse a diretora da escola, Carla Flores.