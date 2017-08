Acusado de ter assassinado homem por dívida será julgado nesta quinta-feira

Tribunal do Júri 17/08/2017 | 09h31 Atualizada em

Santos morreu no dia 18 de janeiro de 2013, em Santa Maria

Santos morreu no dia 18 de janeiro de 2013, em Santa Maria Foto: Fernando Ramos / Agencia RBS

Na manhã desta quinta-feira, Oziel da Silva Costa, irá a juri popular. Ele é acusado de matar Claudio Cruz dos Santos, no dia 18 de janeiro de 2013, na Vila Renascença, em Santa Maria.

Polícia prende suspeito de assaltar ônibus duas vezes em menos de cinco horas



Santos, que na época tinha 30 anos, foi encontrado morto com marcas de, pelo menos, quatro tiros. Três dias depois do assassinato, Oziel se entregou à polícia e confessou a autoria do homicídio. Ele ainda disse, à época, que a motivação para o crime foi por causa da venda de uma arma.

Segundo Oziel, que, na época, tinha 19 anos, Santos o vendeu a arma por R$ 800. Ele chegou a pagar R$ 500 e pagaria o restante depois, mas teria recebido ameaças de Santos por causa da dívida e, por isso, usou a arma comprada para matá-lo. Ele responde ao processo por homicídio com duas qualificadoras (por dificultar a defesa da vítima e por motivo fútil).

O júri está marcado para começar às 10h, no Fórum de Santa Maria.