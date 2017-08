Acidente de carro, em Toropi, deixa duas pessoas feridas

Saída de pista 06/08/2017 | 12h33 Atualizada em

Um acidente de trânsito na VRS-805 deixou dois homens feridos na manhã deste domingo. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), um Opala, que trafegava no sentido Toropi- São Pedro do Sul, perdeu o controle, por volta das 5h50min, no km 18, e saiu da pista.

O carro, com placas de Cachoeirinha, colidiu frontalmente com uma árvore. O acidente aconteceu próximo a ponte do Rio Toropi.

A PRE informa que o motorista, Nicácio da Silva Braga, 39 anos, e o passageiro, Augusto Mendes Jacques, 21 anos, foram socorridos e levados ao Hospital Municipal de São Pedro do Sul. Depois de atendimento prévio, os dois foram encaminhados para o Hospital Universitário de Santa Maria (Husm).

A Polícia Rodoviária Estadual diz que não conversou com as vítimas, mas foram informadas que o estado dos homens seria grave.

O Husm disse ao Diário que não tem autorização para passar informações de pacientes, mas confirmou que Nicácio e Augusto estão internados no Pronto-Socorro do Hospital Universitário.

A Polícia Civil vai investigar as causas do acidente.