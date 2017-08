Ação de combate ao câncer do colo do útero será lançada em outubro

São Pedro do Sul 11/08/2017 | 15h30 Atualizada em

Está previsto para 6 de outubro o lançamento do Projeto de Eliminação do Câncer do Colo do Útero em São Pedro do Sul. O município é o primeiro do país a aderir à iniciativa, que conta com uma parceria entre o Brasil e o Principado de Mônaco.

Doença é a quarta causa de morte de mulheres por câncer no Brasil. Prevenção é essencial Foto: Reprodução / Reprodução

Detalhes da implantação do projeto foram acertados em reunião, nesta quinta-feira, entre o prefeito Victor Doeler (PP) e Sérgio Teixeira, chefe de gabinete da deputada estadual Liziane Bayer (PSB). Também participaram do encontro a secretária da Saúde, Deisy Doeler, e a vice-prefeita Ziania Bolsan (PP), além de procuradores jurídicos da prefeitura.

Senado aprova PEC que torna o estupro um crime imprescritível



A ação pioneira na luta contra a doença foi viabilizada por Liziane, que fez a intermediação entre o município e o médico Paulo Naud, presidente do Instituto de Prevenção do Câncer do Colo do Útero. O programa erradicou esse tipo de câncer na população feminina do Principado de Mônaco, onde foi adotado pela primeira vez. Agora, São Pedro do Sul foi escolhida para sediar a primeira experiência do projeto no Brasil.

Por meio de exame e detecção precoce por um aparelho desenvolvido pela Organização Mundial da Saúde (OMS), poderá ser feito o controle e a cura da doença e também da infecção pelo HPV na população feminina são-pedrense. A expectativa é que o projeto atinja em torno de 3,5 mil mulheres, de 25 a 69 anos, a partir de março de 2018.

Retomada a construção de nova ponte no interior de Agudo



O QUE É A DOENÇA

O câncer do colo do útero, também chamado de cervical, é causado pela infecção persistente por alguns tipos do Papilomavírus Humano (HPV). A infecção genital por este vírus é muito frequente e não causa doença na maioria das vezes. Entretanto, em alguns casos, podem ocorrer alterações celulares que poderão evoluir para o câncer. Estas alterações das células são descobertas facilmente no exame preventivo adotado no país hoje, conhecido como Papanicolaou), e são curáveis na quase totalidade dos casos.

Por isso, é importante a realização periódica do exame.Segundo o Ministério da Saúde, esse é o terceiro tumor mais frequente na população feminina, atrás do câncer de mama e do colorretal, e a quarta causa de morte de mulheres por câncer no Brasil.

* Com informações da prefeitura de São Pedro do Sul