Absolvido o acusado de homicídio na Vila Renascença em 2013

Decisão 17/08/2017 | 18h28 Atualizada em

Foi absolvido, na tarde desta quinta-feira, pelo Tribunal do Júri, Oziel da Silva Costa. A decisão foi por 4 votos a 3. Ele foi denunciado por homicídio duplamente qualificado, e o júri reconheceu que o réu agiu em legítima defesa. Ainda cabe recurso à decisão.

Oziel respondia ao processo em liberdade. Ele foi indiciado pelo homicídio de Claudio Cruz dos Santos, ocorrido em 18 de janeiro de 2013, na Vila Renascença, em Santa Maria.

Santos, na época com 30 anos, foi encontrado morto com marcas de, pelo menos, quatro tiros. Três dias depois do assassinato, Oziel se entregou à polícia e confessou a autoria do homicídio. Ele ainda disse, à época, que a motivação para o crime foi a venda de uma arma.



A defensora pública Valéria Brondani, responsável pela defesa de Oziel, reitera que o caso foi legítima defesa, já que Oziel havia sido ameaçado pela vítima outras vezes.