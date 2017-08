A vacina pentavalente chegou aos postos, mas falta a do rotavírus

Vacinação 15/08/2017 | 10h02 Atualizada em

No posto de saúde José Erasmo Crossetti, que fica na Rua Floriano Peixoto, no Centro da cidade, cerca de 150 crianças são vacinadas por mês.

Foto: Lucas Amorelli / Newco SM

A falta de vacina pentavalente na rede pública de saúde do município foi normalizada. O repasse das doses ficou prejudicado desde maio em função da falta de um componente para a fabricação, conforme divulgou o Ministério da Saúde.



Em Santa Maria, no mês de junho, não chegaram vacinas desse tipo, e, com isso, muitas mães e pais tiveram que esperar ou ainda procurar outra cidade para conseguir imunizar as crianças. Conforme Ana Motta, responsável pelo Setor de Imunização da prefeitura, chegaram mil doses na cidade no começo deste mês.

– A situação está normalizada, recebemos as doses na semana passada e já conseguimos distribuir as vacinas pentavalente para as 27 salas de vacinação do município, mas fiquei com pouco estoque para reposição – explica Ana Motta.



Por outro lado, falta agora a vacina rotavírus (que protege contra vírus e diarreia severa) na rede pública de saúde em Santa Maria, que também faz parte do calendário básico de vacinação. No posto de saúde José Erasmo Crossetti, que fica na Rua Floriano Peixoto, no Centro, a ausência das doses foi registrada há duas semanas. No local, são vacinadas, em média, 150 crianças por mês.

– Os pais estão procurando a dose, mas não temos e não temos previsão de quando vai chegar, por isso, colocamos o cartaz para avisar quem chega. As crianças precisam se imunizar aos 2 e aos 4 meses para evitar vômito e diarreia – ressalta a enfermeira Regina Couto, responsável pelo setor de vacina do posto.

A situação preocupou o advogado Luiz Guilherme Sudbrack Desessards, 38 anos, pai da Melissa, de 2 meses. No último dia 9, ele levou a filha até o posto José Erasmo Crosseti para fazer várias vacinas, entres elas, a rotavírus. Porém, quando chegou ao posto, surpreendeu-se.

– Saí de casa em um dia frio e de chuva. Quando chegamos, não tinha a vacina, e fomos informados de que não tem na cidade. A saúde está um caos, eu acho que a Promotoria deveria saber disso, afinal, a gente paga impostos e não temos o básico. Tive que levar minha filha em uma clínica particular para não ficar sem a vacina. Eu consegui pagar, mas e quem não pode? – desabafa Desessards.

O Setor de Imunização do município reconhece a falta da vacina e informa que, em agosto, não foram repassadas doses de rotavírus para nenhuma unidade de Santa Maria. De acordo com Ana Motta, não há prazo para a normalização do repasse. Segundo ela, o problema ocorre em função do desvio de qualidade em decorrência da perda de integridade das bisnagas durante o processo de fabricação.

– Recebemos uma nota do Ministério da Saúde, de que a Anvisa suspendeu a distribuição. Por mês, solicitamos à 4ª Coordenadoria Regional de Saúde cerca de 500 doses, mas não temos previsão de chegada. Não é indicado que atrasem as doses, mas, infelizmente não temos o que fazer – diz Ana Motta.



ONDE ENCONTRAR

A vacina rotavirus que está falando nos postos de saúde do município, pode ser encontradas em clínicas particulares da cidade. Já as doses da pentavalente que voltou a ser distribuída nos postos públicos, ainda falta na rede particular.



MULTIVACIN

Endereço - Rua Pinheiro Machado, 2.350, anexo ao Edifício Central de Clínicas

Horário - Das 9h às 12h e das 14h às 19h

Telefone - (55) 3222-6686

Rotavírus – Tem doses – R$200



VIVACIN

Endereço – Rua Venâncio Aires, 2.777

Horário – Das 9h às 12h e das 14h às 19h

Telefone – (55) 3221-1323

Rotavírus – tem doses - R$165



IMUNE

Endereço – Rua Silva Jardim, 2.038, anexo à Policlínica Medianeira

Horário – Das 8h às 18h, sem fechar ao meio-dia

Telefone – (55) 3026- 4826

Rotavírus – vai chegar quarta-feira – R$193