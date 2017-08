97 vagas de empregos e estágios para segunda-feira

Empregos 06/08/2017 | 19h01 Atualizada em

Quem está à procura de trabalho precisa ficar atento as oportunidades de emprego em Santa Maria. Para isso, o Diário traz as vagas disponíveis nas agências da cidade. Confira, abaixo:

SINE

A Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (Sine) funciona das 8h às 17h, na Rua Silva Jardim, 1.994. As vagas abaixo estão disponíveis e exigem experiência comprovada. Outras informações pelo telefone (55) 3222-9005.

Açougueiro (Não informado)

Assistente Administrativo (Ensino Superior)

Auxiliar de Corte de Tecido (Fundamental completo)

Auxiliar de Limpeza (Fundamental completo)

Auxiliar de Linha de Produção (Médio completo)

Confeiteiro (Médio completo)

Consultor de Vendas (Médio completo)

Costureira em Geral (Médio completo)

Cozinheiro Geral (Fundamental completo)

Montador de Móveis (Médio completo)

Operador de Retroescavadeira (Médio completo)

Padeiro (Médio completo)

Recreacionista Auxiliar (Médio completo)

Serrador de Mármore (Não informado)

Supervisora de Equipe de Limpeza (Médio completo)

Técnico em Edificações (Técnico completo)

Técnico em Segurança do Trabalho (Não informado)

Vendedor Interno (Médio completo)





Vagas para pessoas com deficiência (PcD)

Assistente de Vendas (Médio completo)

Auxiliar de Linha de Produção (Não informado)

Cobrador de Ônibus (Fundamental completo)

CDL

A CDL Empregos seleciona candidatos para vagas no comércio. Interessados devem entregar seus currículos na recepção da entidade (Rua Astrogildo de Azevedo, 354), de segunda a sexta, das 8h ao meio-dia, e das 14h às 18h, ou pelo e-mail cdlemprego@cdlsm.com.br. As vagas abaixo estão disponíveis para o mês e estão sujeitas a alterações. Mais informações sobre pré-requisitos podem ser consultadas pelo telefone (55) 3220- 6633.



Consultor de Vendas (2 vagas)

Controlador de Vendas

Departamento Contábil e Fiscal

Operador de Caixa

Representante Comercial (2 vagas)

Vendedor Interno (2 vagas)



CIEE

O Centro de Integração Empresa Escola do Rio Grande do Sul (CIEE-RS) é uma associação civil, que promove a capacitação e a inserção dos jovens ao mercado de trabalho. A agência está localizada na Rua Venâncio Aires, 2035, sala 504, e funciona das 8h às 11h30min e das 13h30min às 17h30. As vagas de estágio abaixo são destinadas a estudantes e estão disponíveis para a semana. Mais informações pelo telefone (55) 3222-5833.

Administração (12 vagas)

Arquitetura

Ciências Contábeis (4 vagas)

Ciências da Computação(2 vaga)

Economia

Educação Especial

Educação Física (2 vagas)

Engenharia da Produção

Ensino Médio (5 vagas)

Letras (2 vagas)

Magistério (2 vagas)

Matemática

Pedagogia (5 vagas)

Psicologia (2 vagas)

Publicidade e Propaganda

Recursos Humanos

Técnico em Administração (13 vagas)

Técnico em Contabilidade (5 vagas)

Técnico em Informática (3 vagas)

Técnico em Secretariado (4 vagas)