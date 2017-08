8 cães e gatos estão disponíveis para adoção

Quero um dono 15/08/2017 | 15h01 Atualizada em

Ajudar a transformar a história de animais abandonados. Essa é proposta da seção Quero um Dono, do Diário, que divulga cães e gatos disponíveis para adoção.



Os animais são castrados e procuram por um lar com carinho e comida. Confira abaixo os animais que apareceram nas páginas do jornal durante o semestre, mas ainda estão em busca de uma família:





O cão da foto tinha uma família, porém, após sua tutora ter um AVC, precisou ser abrigado em um lar temporário. É um cachorro muito dócil e amoroso. Os interessados em adotá-lo devem entrar em contato pelo telefone (55) 99933-2535 para agendamento de entrevista e visita.







Conhecido como Alemão do Monet, o cão está em lar temporário desde dezembro de 2016. Ele procura uma família que possa adotá- lo de forma responsável. É castrado, vacinado, já tomou vermífugo é muito dócil e de porte médio ( 17 kg). Os interessados devem enviar e- mail para quatropatassm@ yahoo.com.br para agendar visita e entrevista.







Resgatada na Estrada do Perau, a cachorrinha é de porte médio, está castrada e procura uma família responsável e amorosa. Interessados em adotar devem entrar em contato pelo e-mail letydamy@gmail.com.





Luma foi resgatada das ruas e procura um novo lar. Ela está castrada, vacinada, com aproximadamente um ano de idade, 20 kg e de porte médio. É carinhosa e brincalhona. Interessados devem entrar em contato pelo WhatsApp (55) 99655-9559.





As duas gatinhas da foto foram resgatadas, pois corriam risco de vida. Por conta disso, são muito assustadas e necessitam de um lar, com amor e responsabilidade. A adoção é em conjunto. Interessados devem entrar em contato com Valéria pelo telefone (55) 984282970.





Este cachorrinho está em busca de um lar depois que sua tutora foi morar no Lar das Vovozinhas. Ele tem 3 anos, está castrado, desverminado, é de porte pequeno. É muito amigo e adora brincar. Mais informações com Valéria pelo telefone (55) 984282970.







A cachorrinha foi abandonada e amarrada em um portão. Após ser resgatada, ela foi castrada e desverminada. É carinhosa e ideal para pátios. Mais informações com Valéria pelo telefone (55) 984282970.





A cachorra foi abandonada. Após o resgate, ela foi castrada e desverminada. É de porte grande e tem 5 meses. Interessados devem entrar em contato com Valéria pelo telefone (55) 984282970.