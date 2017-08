7 concursos públicos estão com inscrições abertas

Concursos 18/08/2017 | 08h12 Atualizada em

Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

Estão abertas as inscrições para concursos públicos para todos os níveis de ensino. Os salários chegam a R$ 20.827,60. Confira, abaixo, as informações sobre as vagas e as datas de encerramento das inscrições.



Câmara Municipal de Itaqui

O concurso para a Câmara Municipal de Itaqui recebe inscrições até quinta- feira, pelo site da Fundatec. As vagas são para os cargos de contador, agente técnico de contabilidade, agente técnico legislativo, agente de plenário auxiliar, auxiliar de comunicações e motorista.



As remunerações chegam a R$ 5.229,45, em jornadas de 40 horas semanais de trabalho. A taxa de inscrição é de R$ 85 ( nível superior), R$ 70 ( nível técnico e médio) e R$ 60 ( nível fundamental). A prova será realizada no dia 24 de setembro, em Itaqui.



Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul

O Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, está com inscrições abertas para concurso público. São disponibilizadas 795 vagas para cadastro reserva e 11 vagas para contratação efetiva.



Os cargos são para auxiliar de limpeza e copeira, agente administrativo, agente contábil, agente de manutenção, agente de teleatendimento, técnico em informática, advogado, assistente de recursos humanos, bibliotecário, contador, farmacêutico, jornalista e programador.



As vagas são para Porto Alegre, Caxias do Sul, Lajeado, Passo Fundo, Pelotas, Santa Maria, Santo Ângelo, Uruguaiana, Ijuí e Osório. Os vencimentos básicos variam de R$ 1.278,42 e R$ 5.221,55, em regime de 30 ou 40 horas semanais.



As inscrições seguem até 5 de setembro, pelo site. A taxa é de R$ 40 (nível fundamental), R$ 58 (nível médio) e R$ 75 (nível superior). A prova será realizada no dia 8 de outubro.



Grupo Hospitalar Conceição

As inscrições para o concurso n° 01/2017, do Hospital Nossa Senhora da Conceição, foram prorrogadas até quinta-feira. O edital oferece vagas para os cargos de auxiliar de laboratório, engenheiro de segurança do trabalho, médico de clínica médica, médico oftalmologista/ estrabismo, médico otorrinolaringologista e médico para Unidade de Pronto- Atendimento. Os salários variam entre R$ 1.809,60 e R$ 20.827,60.



A taxa de inscrição varia de R$ 38 a R$ 115. Para a mesma empresa, também estão disponíveis os editais números 01 e 02, de processo seletivo nos caros de auxiliar administrativo e cozinheiro. O salário é de R$ 2.527,20 para auxiliar e R$ 1.897,20 para cozinheiro. Informações no edital.



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul

O IFRS abre inscrições para processo seletivo com cinco cargos de professor substituto temporário para o campus de Sertão. As vagas são para áreas de segurança da informação, programação, informática básica, direito e legislação aplicados ao agronegócio; direito ambiental; legislação profissional, metodologia de ensino da educação profissional, currículo da educação básica, Educação de Jovens e Adultos ( EJA) estágios, disciplinas na área da educação, melhoramento de plantas, biologia molecular, microbiologia e biologia e produção de não ruminantes. As inscrições seguem até 25 de agosto, pelo site.



Marinha do Brasil

O concurso público de admissão ao curso de formação para ingresso no Corpo Auxiliar de Praças da Marinha está com inscrições abertas.

São ofertadas vagas para as áreas de contabilidade, desenho de arquitetura, estatística, eletrônica, enfermagem, estruturas navais, gráfica, geodésia e cartografia, marcenaria, metalurgia, meteorologia, motores, processamento de dados e química. As inscrições seguem até 31 de agosto, nos endereços eletrônicos ensino. mar. mil. br ou ingressonamarinha. mar. mil. br.



Tribunal Superior do Trabalho

O Tribunal Superior do Trabalho oferece vagas para cargos de níveis médio, técnico e superior. Há vagas de analista judiciário e de técnico judiciário em diferentes áreas. As remunerações variam de R$ 6.376,41 a R$ 10.461,90. Os interessados podem se inscrever até 22 de setembro, pelo site. com. br. A taxa é de R$ 120 ( áreas dos cargos de analista judiciário) e R$ 80 ( áreas dos cargos de técnico judiciário).



Universidade Federal de Santa Maria

A Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) abre processo seletivo com 6 vagas para o cargo de professor adjunto do campus de Santa Maria.



As inscrições podem ser feitas até 12 de setembro, pelo site da instituição. As vagas são para as áreas de morfologia/anatomia humana, artes/artes plásticas, artes/fundamentos e crítica das artes, letras/línguas estrangeiras modernas (francês), letras/línguas estrangeiras modernas (espanhol) e administração/mercadologia.



O vencimento básico é R$ 9.585,67, em dedicação exclusiva. O valor da taxa de inscrição é R$ 239. O processo de seleção será feito por meio de provas escrita e didática, defesa de produção intelectual, títulos e prática.