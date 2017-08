4 opções de risotos para o fim de semana em Santa Maria e região 

Risoto 10/08/2017 | 19h01 Atualizada em

O risoto é um prato tradicional para quem busca fugir da rotina e deliciar-se durante os almoços de fim de semana.



Pensando nisso, o Diário traz 4 opções de risotos neste sábado e domingo, para levar ou comer no local.

Os almoços variam de R$ 8 a R$ 25. Em alguns locais são oferecidos acompanhamentos como galeto, carne de porco, salada de maionese e saladas. Confira:

Sábado



Risoto de Coelho

Quando/onde - Às 20h, na Capela São Francisco (Rua Florianópolis, 310, Vila Rossi)

Atrações - Risoto de carne de coelho, galeto, carne de porco, mandioca, arroz, salada de maionese, saladas e pão

Quanto - R$ 20 (adulto) e R$ 10 (crianças até 10 anos)

Informações - (55) 99938-1222

Jantar do Dia dos Pais

Quando/onde - Às 20h, no Salão Comunitário São Manuel, em Val de Serra

Atrações - Risoto, churrasco de gado, salada de maionese, saladas, pão, cuca, buffet de sobremesa, show com Banda Tchê Parceiros e participação especial, e sorteio de brindes

Quanto - R$ 25 (adultos) e R$ 10 (crianças)

Informações - Mais informações pelo telefone (55)999484336

Domingo

Risoto do Belinaso

Quando/ onde - A partir das 12h, na Rua Pedro Américo, 195 (bairro Camobi)

Atrações - Risoto, maionese, galeto, carne no espeto (c/ osso) (s/osso)

Quanto - R$10 (Risoto), R$ 6 (maionese), R$ 2,50( un/ galeto), carne no espeto (R$ 30 c/ osso) (R$ 38 s/osso)

Informações - (55) 3311-6543 e 99993- 4160, 99605-1685, 99206-1119

Risoto Solidário

Quando/Onde – Às 11h30min, na (Rua Marechal Gomes Carneiro, 388, bairro Dores)

Atrações – Risoto, galeto, carne de gado, de porco e maionese

Quanto – R$ 8 (concha de risoto), R$ 6 (coxa e sobrecoxa), R$ 20 à 30 (espeto de carne bovina ou de porco) e R$ 5 (maionese / duas pessoas). Encomendas acima de R$ 35 têm entrega grátis

Informações – (55) 98140-1099 / 99980- 6430 e 3027-1702

Obs: confirmar até às 11h do mesmo dia