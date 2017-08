21 pés de maconha são apreendidos em chácara de Restinga Seca

Região 17/08/2017 | 18h35 Atualizada em

A Brigada Militar apreendeu, na tarde desta quinta-feira, 21 pés de maconha, encontrados em uma chácara na localidade de Aparecida, em Restinga Seca. O local fica próximo do balneário das Passo das Tunas.

Jovem é preso suspeito de estelionato em Santa Maria



Foto: Brigada Militar / Divulgação

Uma denúncia anônima levou a Brigada Militar até o local. Quando os policiais chegaram na chácara, não encontraram ninguém na casa. No andar de cima da residência, que não tem nenhum móvel, foram encontradas as plantas em uma espécie de estufa - com sistemas de ventilação e iluminação. Também foram encontrados adubo e outros materiais de plantação.

A droga foi apreendida e o caso, agora, é investigado pela Polícia Civil.