199 estudantes se formam no programa de combate às drogas

O Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd), promovido pela prefeitura, em convênio com o 1º Regimento de Polícia Montada (1º RPMon) da Brigada Militar, formou 199 alunos das redes municipal e estadual nesta quarta-feira. As crianças dos 5º e 7º do Ensino Fundamental e os adolescentes do 2º ano do Ensino Médio prestaram compromisso de resistir às drogas e à violência. Eles tiveram lições em sala de aula com policiais militares, instrutores do Proerd.

A cerimônia ocorreu na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), que cedeu o auditório do Centro de Tecnologia, do campus Camobi, para a Brigada Militar, especialmente para a ocasião.

Os estudantes que se formaram frequentam as escolas municipais Santa Helena, Vicente Farencena, Padre Gabriel Bolzan, Júlio do Canto, Lourenço Dalla Corte, Renato Nocchi Zimmermann e o Colégio Estadual Edna May Cardoso. Todas do Bairro Camobi.

Os instrutores do programa são os soldados Vagner, Cassiano, Garin, Poerschke e Guterres.