15 grupos disputam a final do Juvenart neste domingo

06/08/2017

Na tarde deste domingo ocorre a final da 15ª edição do Juvenart. Depois das apresentações de sexta-feira, sábado e manhã de domingo, 15 grupos foram classificados para disputar a final.

A final do Juvenart é transmitida, ao vivo, pelo canal da R-Company Energy no Youtube. Para assistir, clique aqui.

FINALISTAS

Veja quais são as invernadas artísticas classificadas para a final:



– CTG Guapos do Itapuí - Campo Bom

– CTG Ronda Charrua - Farroupilha

– CTG Rancho da Saudade - Cachoeirinha

– CTG Patrulha do Oeste - Uruguaiana

– Centro Farroupilha de Tradições Gaúchas - Alegrete

– CTG Lalau Miranda - Passo Fundo

– CTG Coronel Thomaz Luiz Osório - Pelotas

– CTG Patrulha do Rio Grande - Santo Antônio da Patrulha

– CTG Erva Mate - Venâncio Aires

– CTG M'Bororé - Campo Bom

– CTG Leão da Serra - São Leopoldo

– CPF Piá do do Sul - Santa Maria

– CTG Gildo de Freitas - Porto Alegre

– CTG Negrinho do Pastoreio - Caxias do Sul

– CTG Aldeia dos Anjos - Gravataí