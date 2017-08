10 opções de almoços e jantares beneficentes no final de semana

Eventos 17/08/2017 | 14h31 Atualizada em

Almoços, jantares e cafés coloniais são algumas das opções de eventos beneficentes para esse fim de semana. As iniciativas são promovidas por igrejas, entidades e instituições, a fim de arrecadar fundos.



Os valores variam de R$ 8 a R$ 70. Confira a programação abaixo:



SÁBADO



Noite de Queijos e Vinhos

Quando/onde - A partir das 21h, no Clube de Atiradores Santamariense (Rua Venâncio Aires, 1242, Bairro Centro)

Atrações - Vinhos, refrigerantes, água mineral, queijos, salames, copa, azeitona, torradinhas. Orquestra com Mano Monteiro, Pepito Diaz e Paulo Pinheiro, show de tango com bailarinos do Liceu de Danças Vilson Quiatto e baile com Patrick Cortez

Quanto - R$ 70 (por pessoa)

Informações - (55) 99630-9889 e 99974-4472

Jantar Italiano

Quando/onde - Às 20h, no salão da Paróquia Nossa Senhora da Conceição (Avenida Rio Branco, 821)

Atrações - Tábua de frios, galeto, polenta, fortaia (omelete queijo e salame), massas (molho 4 queijos e bolonhesa), saladas chicória, rúcula e radichi, e sobremesa

Quanto - R$ 35 (adultos) e R$ 20 (crianças entre 7 a 11 anos)

Informações - (55) 3221-2695

DOMINGO



Café Colonial

Quando/onde - Às 15h, na Paróquia Perpétuo Socorro (Rua Castro Alves, 300)

Atrações - Café colonial, sorteio de brindes e música ao vivo

Quanto - R$ 20

Informações - (55) 3221-5764



Risoto do Belinaso

Quando/ onde - A partir das 12h, na Rua Pedro Américo, 195, Bairro Camobi

Atrações - Risoto, maionese, galeto, carne no espeto com osso e sem osso

Quanto - R$10 (risoto), R$ 6 (maionese), R$ 2,50(galeto, a unidade), R$ 30 (carne no espeto com osso) e R$ 38 (carne no espeto sem osso)

Informações - (55) 3311-6543 e 99993- 4160, 99605-1685, 99206-1119

Risoto Solidário

Quando/Onde – Às 11h30min, na Rua Marechal Gomes Carneiro, 388, Bairro Dores

Atrações – Risoto, galeto, carne de gado, de porco e maionese

Quanto – R$ 8 (risoto), R$ 6 (coxa e sobrecoxa), R$ 20 a R$ 30 (espeto de carne bovina ou de porco) e R$ 5 (maionese para duas pessoas). Encomendas acima de R$ 35 têm entrega grátis

Informações – (55) 98140-1099, 99980-6430 e 3027-1702

Risoto Solidário pela Aisha

Quando/onde - Às 12h, no Café Justiça (Alameda Buenos Aires, 342, em frente a OAB)

Atrações - Risoto para levar

Quanto - R$ 10 (a concha)

Informações - (55) 99178-4880

Festa de Assunção de Nossa Senhora

Quando/onde - Às 10h30min, na missa e às 12h, no almoço, em Três Mártires

Atrações - Sopa de agnolini, risoto italiano, galeto ao forno, churrasco de gado, maionese, saladas e pão, e domingueira com o Musical Aquarius

Quanto - R$ 25 (adulto) e R$ 12,50 (crianças de 4 a 10 anos)

Informações - (55) 99676-5321 e 99726-5870

Risoto do Lar das Vovozinhas

Quando/onde - A partir das 11h30min, no Lar das Vovozinhas (Avenida Hélvio Basso, 1.250, Bairro Medianeira)

Atrações - Risoto, galeto, salada de maionese, doces e cuca

Quanto - R$ 8 (risoto), R$ 14 (galeto, 6 unidades), R$ 6 (salada de maionese), R$ 2,50 (doces) e R$ 10 (cuca)

Informações - (55) 2103-2626

Festa da Padroeira Nossa Senhora da Glória

Quando/onde - Às 12h30min, no Salão de Festas da Igreja Matriz (Av. Inácio Teixeira Cézar, 187, Bairro Camobi)

Atrações - Churrasco, galeto, risoto, maionese, saladas e pão para comer

Quanto - R$ 30 (adultos) e R$ 15 (crianças de 5 a 10 anos)

Informações - (55) 3226-1324

Festa em Honra a São Roque

Quando/onde – Às 10h30min, missa festiva e às 12h15min, almoço, em comunidade de Linha Seis Sul, em Silveira Martins

Atrações – Risoto, sopa de agnolini, churrasco, galeto, saladas diversas e pãp

Quanto – R$ 25 (adulto) e R$ 12 (crianças)

Informações – (55) 99991-6499 e (55) 99149-4479