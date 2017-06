Uma semana para conscientizar sobre o Meio Ambiente

Educação ambiental 03/06/2017 | 17h41 Atualizada em

"Olhe fundo na natureza, e então você entenderá tudo melhor". Quem proferiu esta frase foi o físico teórico alemão Albert Einstein, que acreditava na conexão da humanidade com a fauna e a flora para uma vida mais saudável. Com o intuito de conscientizar as pessoas sobre a importância de cuidar da natureza, a prefeitura de Santa Maria fez, neste sábado, abertura da 2ª Semana Municipal do Meio Ambiente, na Praça dos Bombeiros. As atividades acontecem em alusão a 5 de junho, data que se celebra o Dia Mundial do Meio Ambiente.

Com estandes, ações ambientais, como ponto de recebimento de resíduos eletrônicos e medicamentos vencidos, além do plantio de flores, a ação da prefeitura buscou mostrar às pessoas maneiras de reciclar, reutilizar e reeducar sobre a educação ambiental.

Das 14h às 17h, as estudantes de Engenharia Sanitária e Ambiental Thaira Evelin Ebert, 19 anos, Andreli Lopes Picoli, 22 e Ana Elisa Souza, 23, apresentavam os trabalhos feitos em alguns projetos de extensão da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Como as Mandalas Ambientais, todas feitas com material reciclável, o Relona, que utiliza banners para criar bolsas, carteiras e outros itens, e o Rede Bituca, que coloca bituqueiras pelo campus para incentivar que os fumantes não deixem as pontas dos cigarros fumados pelo chão.

Foto: Joyce Noronha / Newco DSM

Além disso, as meninas também apresentavam os projetos que coletam óleo de cozinha e esponjas usados. Conforme Ana Elisa, no Centro de Santa Maria a UFSM tem dois pontos de coleta, um na Antiga Reitoria (Rua Floriano Peixoto, 1.184) e o outro no Antigo Hospital Universitário (Rua Floriano Peixoto, 1.750). O óleo de cozinha usado é enviado para uma empresa que faz biodiesel e as esponjas são recicladas e transformadas em madeira plástica.

Além da UFSM, outras universidades também estavam com estandes na Praça dos Bombeiros apresentando trabalhos relacionados ao Meio Ambiente.

Apresentação artística

A abertura oficial contou com apresentação do Coral Illumina, da Escola Municipal Duque de Caxias, sob regência da professora de canto, Juliana Pires. Ao encerrarem a apresentação, as meninas do coral atenderam um pedido da plateia e cantaram "Santa Maria", música composta por Beto Pires, pai de Juliana. O cantor Kiko Lemos foi convidado pela regente do Illumina a cantar junto com o coral.

As atividades da 2ª Semana Municipal do Meio Ambiente seguem até o dia 10 de junho. Neste domingo, estão previstas, a partir das 14h, atividades na Associação de Esportes Náuticos de Santa Maria (Asena) e caminhada no Parque Natural Municipal dos Morros. Para a caminhada as inscrições estão abertas no site do Grupo Bandeirantes de Serra.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA

Dia 04 de junho – Dia no Bairro Campestre do Menino Deus

– Objetivo: Valorizar as belezas naturais do bairro e proporcionar um dia de descobertas no local

– 9h: Café no Brique do Campestre, em frente à CEEE (Rua Vereador Antonio Dias)

– 10h: Saída para visita na Casa Círculo

– 12h30min: Almoço na Harmonie Panquecas Espanholas (Rua Vereador Antonio Dias, nº 1554, Campestre do Menino Deus)

– 14h: Atividades na Associação de Esportes Náuticos de Santa Maria (Asena) e caminhada no Parque Natural Municipal dos Morros (Inscrições no site do Grupo Bandeirantes da Serra)





Dia 05 de junho – Dia Mundial do Meio Ambiente e Dia Municipal do Reciclador e da Reciclagem

– 8h: Plantio de espécies nativas, medição do consumo de carbono (parceria com a empresa Quimea), visita às associações de selecionadores de resíduos de Santa Maria (parceria com o Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária da Unifra)

– Local: Trechos ao longo do Arroio de Cadena

Dia 06 de junho Roda de Conversa

– 8h30min: Unidades de Conservação e sua importância – Apresentação do Parque Natural Municipal dos Morros

– Local: Auditório do Centro Administrativo

– Público-alvo: escolas, universidades e população em geral





Foto: Joyce Noronha / Newco DSM





Dia 07 de junho – Roda de Conversa

– 14h: Água e Saneamento Básico

– Local: Salão de Convenções, Prédio 11, Conjunto II, Centro Universitário Franciscano

– Público-alvo: escolas, universidades e população em geral

Dia 08 de junho – Roda de Conversa

– 8h30min: A Coleta de Resíduos Sólidos em Santa Maria

– Local: Auditório Wilson Aita, Anexo C, Centro de Tecnologia da UFSM

– Público-alvo: escolas, universidades e população em geral





Dia 09 de junho – O Dia da Escola

– 14h: neste dia, a Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Educação e Condema vão visitar uma escola da Rede Municipal de Ensino com o objetivo de integrar a escola com o meio ambiente, promovendo ações de orientação e melhorias no local

– Local: Escola Municipal de Ensino Fundamental São Carlos e Escola Municipal de Educação Infantil Eufrásia Pengo Lorenzi, ambas na Rua Agostinho Scolari, Vila Urlândia

Dia 10 de Junho – Encerramento da II Semana Municipal do Meio Ambiente

– 8h30min: Plantio de espécies arbóreas

– Local: Área das associações de selecionadores de resíduos, na Nova Santa Marta

– 14h: Revivendo a Praça

– Local: Praça Eduardo Trevisan (Praça do Maneco). Ações de revitalização da praça em parceria com a Fisma