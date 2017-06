Uma caixa cheia de histórias em Jaguari

Região central 03/06/2017 | 12h22 Atualizada em

Um projeto pioneiro que está em desenvolvimento no município de Jaguari, lançado pela Secretaria Municipal de Educação, está despertando o interesse pela leitura nos alunos do Ensino Fundamental, séries finais, da rede municipal de ensino. O projeto, denominado Baú da Leitura, atenderá as três escolas municipais de Ensino Fundamental jaguariense, que são: Escola São José, Escola Getúlio Vargas e Escola Vanda Maria da Silva, esta última localizada na zona rural do município.

A secretária de Educação, Dúnia Ferrari Sonza, destaca que o Baú da Leitura, dotado de cerca de 70 livros, ficará de três a quatro meses em cada escola.

– Na escola, os professores de português é que irão administrar o baú, incentivando seus alunos do 6º ao 9º ano para o hábito e o gosto pela leitura. O projeto é, na verdade, uma forma de incentivo à leitura – ressalta.

Segundo Dúnia, a proposta surgiu da necessidade dos professores de português da rede municipal de ensino de terem uma boa quantidade de livros para incentivar s leitura junto aos seus alunos.

– Como não tínhamos recursos para comprar livros suficientes para as três escolas municipais, surgiu a ideia do Baú da Leitura, num investimento de R$ 10 mil – explica a secretária.

Ao todo serão atendimentos com o Baú da Leitura 250 alunos do Ensino Fundamental, séries iniciais, dos 840 estudantes da rede pública municipal de Jaguari.

– O investimento oportunizou, também, que comprássemos livros para as crianças das escolas de ensino infantil – acrescenta a secretária, satisfeita com o contentamento das crianças ao receberem os livros.Com o investimento, a Secretaria Municipal de Educação adquiriu 600 livros de educação infantil e de literatura infanto-juvenil para os alunos da rede municipal de ensino.

*Com informações da prefeitura de Jaguari