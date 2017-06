Sisu divulga lista de aprovados para o segundo semestre

Ensino superior 05/06/2017 | 09h55 Atualizada em

Atenção, estudantes! A espera para ver a lista de aprovados do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) terminou. O MEC divulgou hoje a lista dos candidatos selecionados na chamada regular para ingressar no Ensino Superior no segundo semestre de 2017. A UFSM oferece mais de 1.3 mil vagas.

Escola de Santa Maria realiza oficinas para combater o racismo



Para acessar a lista de aprovados, basta acessar o site do Sisu. Você pode consultar o resultado por curso e instituição ou acessar o seu boletim individual. Entre os dias 9 e 13 de junho, os candidatos precisam efetuar a matrícula nas instituições em que foram selecionados.

Se você não foi selecionado na primeira chamada, hoje também começa o prazo para a inscrição na lista de espera, que vai até dia 19 de junho. O resultado será divulgado a partir do dia 26 de junho.