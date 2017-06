Prefeitura de Rosário do Sul paga conta para evitar o corte de luz

Região Central 05/06/2017 | 15h09 Atualizada em

A prefeitura de Rosário do Sul emitiu nota de esclarecimento sobre o débito com a RGE Sul. No documento, o governo municipal afirma ter quitado todas as 16 parcelas em atraso referentes aos prédios da Administração Municipal, da Secretaria de Obras e do Teatro João Pessoa. A concessionária de energia elétrica havia emitido aviso prévio de corte da luz das edificações públicas, caso a dívida não fosse paga num prazo de 15 dias. O total ultrapassava os R$ 165 mil.

No dia 16 de maio, a RGE Sul encaminhou o comunicado ao município e também à Câmara de Vereadores. No documento, estão especificados os meses, os endereços e os valores dos vencimentos. O primeiro débito venceu em novembro de 2015 e, o último, em maio de 2017.

Na nota de esclarecimento, a Administração Municipal afirma que não haverá corte de energia ¿visto que as faturas em atraso notificadas pela RGE Sul foram pagas no último dia 30 de maio¿. Ainda assim, a nota também menciona que ¿o saldo remanescente será objeto de deliberação em processo administrativo que se encontra na Secretaria Municipal da Fazenda, a qual está analisando a proposta de parcelamento feito pela concessionária e, após, pela Procuradoria Jurídica¿.

Segundo a assessoria de imprensa da prefeitura, o saldo mencionado é referente a outros prédios públicos. Sobre o valor da dívida, o setor diz que não tem como estipular. ¿Não tem como afirmar, pois o município faz uma análise de todo o valor. Não tem como precisar os valores,¿ informou a assessoria.

Sobre os valores quitados, a prefeitura justifica os atrasos em decorrência de dívida da gestão passada.

¿Os atrasos decorreram da necessidade de saldar o parcelamento de dívida deixada pela gestão anterior, referentes ao ano de 2015, cuja última parcela restou integralmente paga em dezembro de 2016. O pagamento mensal do parcelamento da dívida de 2015 durante o ano de 2016, aliado à grave crise financeira que assola todo o país, lamentavelmente tornou impraticável o pagamento das faturas correntes de 2016, o que gerou o acúmulo de nova dívida¿, diz a nota.

(Com informações da Gazeta de Rosário)