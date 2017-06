Ossada humana encontrada em Santiago pode ser de idoso desaparecido desde 2014

Investigação 04/06/2017 | 17h19 Atualizada em

A Polícia Civil de Santiago, na Região Central, segue investigando a identidade da ossada humana encontrada nas proximidades de uma sanga, na segunda-feira, dia 29 de maio. A suspeita é de que a ossada seja de um idoso que havia desaparecido há três anos.

De acordo com a Polícia Civil, a hipótese mais provável é que a ossada seja de Vilmar Afonso Cippolat, desaparecido desde maio de 2014. O idoso tinha 59 anos na época do desaparecimento. Desde então, a família continuava buscando informações sobre Cippolat.

Um dos familiares do idoso compareceu à delegacia durante a semana e disse que as roupas encontradas no local onde estava a ossada seriam do idoso. Além disso, havia um molho de chaves no bolso da calça. Em análise, as chaves abriram a porta da casa do idoso, sustentando a hipótese da polícia.

A Polícia Civil aguarda, agora, o resultado dos exames da perícia para confirmar a identificação.