OPINIÃO: Washington, meu amigo

Artigo 04/06/2017 | 16h58 Atualizada em

As cidades mineiras têm caráter, dizia o Professor Washington, velho amigo de verdade. Aprendi com ele não apenas o Direito Econômico, mas também o barroco. Pelas suas mãos nos instalamos, Tania e eu, em Tiradentes. Wasington Peluso Albino de Souza nos fez mineiros por opção e passou a fazer parte da nossa família. Meu irmão mais velho, embora com a mesma idade de pai.

Da janela desfruto da geometria curva do barroco, da pureza do ouro antigo sobre o gesso, do rosto alegre do menino triste e um pedaço de mar verde se agita no horizonte. Um horizonte por ele inventado.

Professor da UFMG, conhecemo-nos em 1972, na Faculdade de Direito, e com ele circulamos por todas as Minas Gerais. Estivemos no Colégio do Caraça, quase em ruínas após o incêndio de maio de 1968. Fomos os três – Tania, ele e eu – à serra do Caraça. Washington era amigo dos padres, passamos dois dias caminhando sobre os passos do Irmão Lourenço de Nossa Senhora, o Távora fugido do Marques de Pombal. As acomodações eram precárias. Havia fios elétricos tocando-se, perigosamente, no teto do quarto em que Tania e eu fomos hospedados. A comida, inesquecível: ¿salada de mato¿, ¿sopa de mato¿– como explicava um deles – um pão intragável e um conhaque imbebível, produzido pelos padres. No caminho, estivemos em Barão de Cocais e visitamos, em Santa Bárbara, a Matriz de Santo Antonio, com o teto pintado pelo Mestre Ataíde. Tempo bom!

Ele se foi há alguns anos. Se agora estivesse conosco, estaríamos comemorando seus cem anos de existência. É como se hoje o víssemos por aqui. Esbanjávamos fraternidade, afeto amizade! Desde então, ele passou a fazer parte de nossa vida familiar!

Vinha a Tiradentes com o neto, Ricardo, e um cachorro amarrado em uma corda. Apresentou-nos a Minas. O ¿chinesismo¿ – dizia – de Sabará. Congonhas. Viagens com ele eram sempre longas, todos os arredores dos caminhos de Minas visitados, cada pequena estória e cada desvio da História palmilhados. Sua casa, na serra de BH, um mundo no qual não alcançávamos os livros, os livros nos alcançavam.

A vida me ensinou que, embora devamos lutar com toda a força em defesa de nossas ideias, é fundamental sermos simples, simples como o pó da estrada, qual seguidamente repetia meu pai, lembrando um poema de Fernando Pessoa.

Simples, ao ponto de repetirmos para nós mesmos um pequeno poema de um poeta bissexto, um sujeito de barba, que usa bengala, eu: ¿Aonde irás quando morreres? Voltarás à Terra? E, se voltares, serás flor ou pássaro? Ou terás a pretensão de voltares beijo?¿

Contemplo a linha do horizonte de repente reta, discreta. Como se estivesse em mar alto. Mas não existe mais, no horizonte, a serra de São José. Seu modo de ser, barroco, diluiu-se. A ausência do meu amigo transtorna o horizonte.

Contemplo a linha do horizonte de repente reta, vazia na sua ausência, um momento depois, contudo, recomposta. À imagem e semelhança da que os emboabas e os inconfidentes divisavam, como nos ensinou. Desde o momento da sua partida, no entanto, a serra mudou, parecia não haver mais, qual na Poesia. Foi-se o Amigo que nos deu Tiradentes e Minas de presente. Há de ter sido recebido com sorrisos de afeto pelos anjos, os anjos barrocos do Washington...