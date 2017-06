OPINIÃO: Os agentes públicos e a imprensa

Artigo 05/06/2017 | 14h09 Atualizada em

O poder que a mídia exerce sobre a vaidade de todos nós é alguma coisa inexplicável. Especialmente, quando se trata de agente público em busca de visibilidade. Não perdem a oportunidade de convocar uma coletiva, de preferência de que participem as grandes redes de jornais, rádios e televisão. Isso tem se revelado cada vez mais uma prática comum, especialmente em relação aos delegados de Polícia estadual, federal, promotores e procuradores federais, mas não escapam disso alguns Ministros do STF. Alguns, não todos.

No passado, não era assim. Agiam no cumprimento de suas funções com discrição, sem alarde, e a imprensa noticiava quando descobria as operações. Hoje, ainda não se iniciou a operação, e a imprensa já está ¿convocada¿ para divulgar tudo, com direito a fotografias e filmagens dos investigados. Isso mesmo, investigados. Ninguém sabe ainda se praticaram algum ilícito ou não; se não praticaram nenhuma ação criminosa, azar, já estão condenados para o todo e sempre, sem direito a recurso ou reparação.

O recomendado, sempre se soube, é agir com discrição; cumprir sua tarefa sem alarde, sem tornar público o que ainda não existe. Entretanto, isso não serve. Não dá visibilidade. Não os torna famosos. Em se tratando de alguns ministros do STF, nossa Suprema Corte, depositária de toda a nossa confiança, parece ser mais grave. Sim, porque alguns ministros discutem e julgam pela imprensa; criticam decisões de outros magistrados. Trocam farpas com membros do Ministério Público. Opinam sobre futuras decisões monocráticas ou colegiadas.

O ministro Gilmar Mendes, por exemplo, afirma na imprensa que a decisão monocrática do ministro Edson Fachin sobre a delação premiada dos irmãos Wesley e Joesley Batista tem que ser revista. Foi muito benevolente. Em resposta, também pela imprensa, o ministro Luís Roberto Barroso afirma que as decisões homologadas pelo STF (no caso, a decisão de Fachin) não podem ser revistas ou modificadas. Sobre isso, há processos tramitando e o seu conteúdo será certamente apreciado pelo conjunto de ministros. Já conhecemos, antes do momento próprio, o que pensam sobre isso pelo menos dois dos 11 ministros da Suprema Corte.

É bom lembrar que a Lei Orgânica da Magistratura (Loman) dispõe, no artigo 36 que: ¿É vedado ao magistrado: inciso III – manifestar, por qualquer meio de comunicação, opinião sobre processo pendente de julgamento, seu ou de outrem, ou juízo depreciativo sobre despachos, votos ou sentenças, de órgãos judiciais, ressalvada a crítica nos autos e em obras técnicas ou no exercício do magistério.¿ Mas quem vai julgar ou punir quem infringiu o artigo 36? Precisamos ter a segurança jurídica pela qual o STF deve zelar. Precisamos de ministros e agentes públicos mais discretos e mais operosos. Deixem que a imprensa cumpra a sua parte noticiando fatos acontecidos.