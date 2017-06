OPINIÃO: Governar, legislar ou julgar: somente segundas intenções?

Artigo 04/06/2017 | 16h32 Atualizada em

Na década de 70, sendo parlamentar, votei a favor de legalizar o divórcio. Perdi amigos na área eclesiástica, gerei ressentimentos que só o tempo superaria, contrariei o que seria a vontade de minha mãe, falecida um ano antes. Levei em conta apenas o interesse coletivo. Raciocinei pela necessidade social, legislei por uma República laica.

Surpreendo-me, em tempos atuais, que cada deliberação de corpo legislativo, decisão de governo ou julgamento de órgão judiciário é sempre inquinado de ter segunda intenção ou razão menor. Não se discute o conteúdo, se a posição está correta no mérito e ajustada ao interesse comunitário. Busca-se uma motivação perversa.

Leva-se o povo a descrer das instituições que só funcionariam movidas a intenções subalternas, mesmo quando decidem o melhor para todos.

Discussões de posições que perpassam décadas e dividem os mais respeitáveis pensadores e estudiosos são mostradas ao público como tendo perversas segundas intenções. A tudo contagia o que seria manobra para proteger A ou B ou prejudicar certa Operação.

Cito exemplo de tema jurídico e outro político que desde sempre possuem posições antagônicas no melhor da inteligência brasileira e hoje são tratados somente no reducionismo de interesses mesquinhos.

O primeiro refere-se à possibilidade de cumprimento da pena pelo condenado em segunda instância ou necessidade de aguardar o trânsito em julgado da sentença. Saudei quando o STF adotou a posição de permitir a prisão após a segunda instância. Creio que se torna necessário pela gama de recursos no direito penal brasileiro e a sensação de impunidade. Porém, entre os juristas que mais respeito, muitos pensam diferente: tem de se aguardar o trânsito em julgado. A decisão envolve doutrina, visão de sociedade, garantias, conflito entre direitos individuais e interesses coletivos e vale para milhares de apenados pelos mais diversos crimes. Na redução que é apresentada ao público seria apenas forma de ajudar ou atrapalhar a chamada Operação Lava-Jato.

No campo político, o debate histórico sobre o sistema eleitoral brasileiro. Desde 1946, temos um sistema proporcional com a possibilidade de o eleitor individualizar o voto para vereador e deputado. Sempre se debateu, existindo os que defendem listas fechadas e os que preferem voto distrital majoritário. Analistas e pensadores tem referido que nosso sistema seria responsável por alguns defeitos na representação. No momento atual sugerir lista fechada passou a ser somente suposta artimanha para esconder lideranças acusadas de corrupção. Debate com sólidas razões doutrinárias, travado por décadas, agora fica contaminado pela exclusividade de apontado interesse escuso. Não podemos sequer discutir reforma do sistema eleitoral.

É assim com tudo o mais. Será que motivações, argumentos e razões de ser desapareceram e sobram apenas interesses escusos? Governam, julgam, legislam somente pensando em segundas intenções?