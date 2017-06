OPINIÃO: Economia, esporte e lazer!

Artigo 05/06/2017 | 15h06 Atualizada em

Olá, leitores do Diário, a partir de agora, passo a escrever quinzenalmente neste espaço sobre economia, finanças, desenvolvimento econômico e sobre dicas de educação financeira. Já escrevia no Diário digital, como colunista de finanças, e sempre gostei muito de compartilhar opiniões e de escrever sobre a temática econômica. Espero que vocês gostem e desejo uma boa leitura a todos!

O tema de hoje se refere à economia do esporte, em meio a tanta crise política, econômica e social, é conveniente versar sobre um assunto que cada vez mais ocupa um espaço na vida das famílias brasileiras. É claro que habitamos o ¿país do futebol¿, no entanto, outros esportes também têm um lugar significativo em nosso meio. Vários estudos ilustram que, cada vez mais, as famílias brasileiras se preocupam com entretenimento, lazer e prática esportiva.

Vejamos, nos últimos anos, o crescimento e a abertura de novas academias, escolas de dança, lojas especializadas em artigos esportivos e o crescimento de novas ofertas de modalidades esportivas diversas em nossos clubes recreativos e sociais de nossa cidade. Isso gera mais receita e oportunidades de emprego. Com os incrementos da tecnologia, cada vez mais poderemos trabalhar com mais produtividade e eficiência, sobrando mais tempo para as atividades esportivas, e isso se mostra como uma tendência.

Em meados de 2010, a FGV – Fundação Getúlio Vargas – lançou um caderno sobre ¿Futebol e desenvolvimento social e econômico¿ com a finalidade de mostrar os impactos econômicos deste esporte na economia. E o interessante desse estudo é que concluíram que ¿toda e qualquer oferta de modalidade esportiva impacta positivamente na renda local do município¿.

No ano passado, o time de futebol americano de nossa cidade chegou à final do torneio. Recordo que mais camisetas da agremiação foram vendidas, e houve maior procura em conhecer esse esporte. Nos jogos, a procura foi maior, enfim, o efeito multiplicador na economia aconteceu.

Por fim, no caso do futebol profissional, tivemos, neste último mês, o bom desempenho de nossos times locais, o Inter-SM e o Riograndense. O primeiro, tentando voltar à elite do futebol gaúcho, e o outro, até a quinta-feira, buscava a ascensão à Divisão de Acesso. Acabou desistindo da Terceirona Gaúcha. Estádios cheios, possibilidades de mais recursos financeiros para esses clubes, venda de camisas, e novas oportunidades para profissionais da área entre outras vantagens.

De fato, o efeito multiplicador é significativo, e esperamos que seja mais duradouro. A relação entre esporte, economia e desenvolvimento social parece ser visível na sociedade. Portanto, que venham novos projetos esportivos para a nossa cidade!