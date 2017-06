Na tentativa de coibir crimes, BM reforça policiamento nas ruas

Segurança 05/06/2017 | 08h01 Atualizada em

Com base nos dados do setor de inteligência da Brigada Militar, o 1º Regimento de Polícia Montada (1º RPMon) da Brigada Militar (BM) reforçou o policiamento no começo da manhã e no final da tarde em Santa Maria.

A medida tem como propósito combater crimes identificados por meio de registros de ocorrência nesses períodos e guarnecer a cidade nos períodos de troca de serviço – quando algumas guarnições estão encerrando o expediente e outras estão iniciando. Essa iniciativa não é nova, pois já vem sendo adotada há alguns meses na cidade.

– Nosso policiamento é norteado pelo georeferenciamento, que aponta onde as ocorrências estão acontecendo e os horários. Como tivemos aumento de registros perto do horário da troca do turno de serviço das guarnições, aumentamos o número de patrulhas que entram em horários alternados – explicou o capitão Thiago Valente Giacomelli, comandante do 1º Esquadrão da BM, que atua na área central da cidade.

O reforço ocorreu nos últimos meses e abrange todas as regiões do município. Segundo a BM, os esquadrões que cobrem a zona urbana intercalam os horários de início de trabalho das equipes conforme a realidade e necessidade da sua região. O Pelotão de Operações Especiais (POE), como atua em toda a cidade (não tem território delimitado), cobre locais quando há necessidade, além de realizar as operações específicas.

Entre os fatos que motivaram a medida, estão, pela manhã, o número de roubos cometidos, principalmente a pedestres e a ônibus, em função da entrada e saída de estudantes nas escolas e da saída dos apenados do regime semiaberto do Presídio Regional. À tarde, o foco está voltado para os assaltos a estabelecimentos comerciais (farmácias, mercados e padarias) que têm fluxo aumentado com a saída das pessoas do trabalho.

Fatores como o clima (chuvoso ou frio) e a luminosidade do dia (o horário do amanhecer e anoitecer) também são levados em consideração no momento de determinar os horários do policiamento.

– O criminoso observa antes de praticar o crime. Ele acompanha a movimentação e aproveita a fragilidade das pessoas. O crime acontece porque existe uma vítima em potencial. Por isso, orientamos as pessoas a sair em grupo, não andar em locais mal iluminados e não ficar mexendo no celular na rua porque são nesses momentos que o criminoso age – observa o capitão Giacomelli.