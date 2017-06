Mau tempo atrasa primeira etapa do Plano de Recuperação Viária em Santa Maria

Depende do sol 04/06/2017 | 16h57 Atualizada em

O sol até apareceu, mas não foi o bastante para secar o asfalto, permitindo que a primeira etapa do plano de recuperação viária de Santa Maria tivesse início nesse final de semana. A expectativa era começar o trabalho de fresagem (que consiste no corte de uma ou mais camadas de um pavimento asfáltico antes de fazer reparo) pela Rua Duque de Caxias. A via lidera o plano divulgado pela prefeitura na segunda-feira da semana passada, que conta com recurso de R$ 1 milhão para resolver o problema dos buracos nas principais ruas e avenidas da cidade.



Segundo o secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, Paulo Roberto de Almeida Rosa, o asfalto precisa estar completamente seco, sem nenhuma umidade, para que o trabalho seja realizado.

– Estamos reféns das condições do tempo. Enquanto as vias estiverem úmidas, não adianta mexer. Temos um planejamento para recuperar a malha viária, mas ele deve ser bem executado, para evitar desperdício e, principalmente, para evitar que os mesmos buracos voltem a surgir com novas chuvas – comentou.

Apesar de o clima não ter sido totalmente favorável, algumas vias da cidade receberam manutenção no sábado, com a realização de um mutirão em diferentes bairros. Na Rua Francisco Fagundes da Cunha e da Estrada Rádio Guarathan, na Vila Cauduro, no Bairro Boi Morto, foi feito patrolamento, empedramento e compactação do solo. Os dois locais apresentavam problemas devido às chuvas dos últimos dias. Também foram atendidas vias nos bairros Salgado Filho, Parque Dom Antônio Reis, Pinheiro Machado e Nossa Senhora de Lourdes.