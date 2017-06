Jovem morre em acidente no interior de Silveira Martins

Fatalidade 04/06/2017 | 15h35 Atualizada em

Um jovem de 24 anos morreu após se envolver em um acidente de trânsito, no final da noite de sábado, no interior de Silveira Martins, na Região Central. A vítima foi identificada como Alex Machado de Souza.

De acordo com informações da Brigada Militar, que atendeu a ocorrência, o jovem trafegava em um Celta pela Linha 1, uma estrada do interior do município, quando aconteceu o acidente. Não há informações a respeito das circunstâncias do acidente. Equipes de resgate foram acionadas, mas, ao chegarem ao local, o jovem já estava sem vida.

A morte de Alex estarreceu a comunidade de Val de Serra, distrito de Júlio de Castilhos, onde morava. O agricultor era tido pela vizinhança como um rapaz gente fina, feliz e divertido. Solteiro, ele era filho da auxiliar Joce Machado, tinha cinco irmãos e uma namorada.

Ele está sendo velado no Necrotério de Val de Serra. O enterro será às 9h de segunda-feira, no cemitério da localidade.