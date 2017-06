Jovem é preso suspeito de agredir pedestre durante assalto

Criminalidade 05/06/2017 | 11h20 Atualizada em

Foi preso, preventivamente, em Santa Maria, um jovem de 21 anos suspeito de ser o autor de um assalto a pedestre em que a vítima foi agredida com golpes de faca, em maio deste ano. A prisão ocorreu por volta das 7h desta segunda-feira.

Dupla rende segurança de farmácia e foge levando mais de R$ 600



O suspeito havia sido reconhecido pela vítima por fotografia e, a partir disso, a 1ª Delegacia de Polícia iniciou as investigações para localizar o jovem. Na manhã desta segunda-feira, ele foi encontrado em casa, no Passo da Capivara. Ele foi detido e encaminhado à delegacia para prestar esclarecimentos sobre o caso.

A vítima foi chamada pelos policiais para fazer o reconhecimento presencial do suspeito e afirmou que o jovem seria o autor do crime. Após o depoimento, ele será recolhido à Penitenciária Estadual de Santa Maria.

Na tentativa de coibir crimes, BM reforça policiamento nas ruas



De acordo com a Polícia Civil, o assalto aconteceu no dia 17 de maio, na Rua Venâncio Aires, no centro de Santa Maria. Na ocasião, a vítima foi abordada pelo suspeito, que exigiu que ela entregasse tudo o que tinha. Durante a ação, a vítima foi agredida com golpes de faca e o suspeito fugiu a pé.

COMBATE À CRIMINALIDADE

Na semana passada, a Brigada Militar já havia efetuado a prisão de outro suspeito de assaltos a pedestres na cidade. Ele também estava sendo investigado pela 1ªDP de Santa Maria. Quando registravam as ocorrências, algumas vítimas já o descreviam. Depois, alguns comerciantes se queixaram de furtos de produtos em estabelecimentos. Durante a investigação, a polícia concluiu que ele fazia assaltos normalmente nos mesmos lugares: nas ruas Venâncio Aires e Silva Jardim, no entorno do Parque Itaimbé e na Rua Serafim Valandro, entre as ruas Silva Jardim e Venâncio Aires. Um dos casos mais recentes foi no último dia 24 de maio, na Valandro, próximo da esquina com a Venâncio Aires, por volta das 19h.

Jovem morre em acidente no interior de Silveira Martins



O suspeito foi preso preventivamente e levado para a Penitenciária Estadual de Santa Maria (Pesm). As vítimas, que já haviam o reconhecido por meio de fotografia, participaram de um reconhecimento presencial e o apontaram como autor dos crimes. De acordo com a Polícia Civil, ele teria sido responsável pelo maior número de ocorrências de assaltos a pedestres nos últimos meses no centro de Santa Maria.