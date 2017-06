Idosa é assaltada no centro de Santa Maria

Criminalidade 04/06/2017 | 15h05 Atualizada em

Uma idosa foi vítima de um assalto a pedestre, no final da manhã deste domingo, em Santa Maria. A idosa, de 73 anos, caminhava pela Rua Tuiuti, no Centro, quando, por volta do meio-dia, foi abordada por um assaltante.

Assaltante entra em carro e obriga vítima a dirigir pela BR-158



De acordo com o registro feito por ela na Delegacia de Polícia de Pronto-Atendimento (DPPA), ela estava sozinha quando o assaltante se aproximou. Ele puxou a bolsa que a vítima levava e saiu correndo na sequência.

Homem fica ferido com golpe de faca em Santa Maria



Dentro da bolsa, estavam documentos pessoais da idosa, cartões e um aparelho celular. Até o momento, nenhum suspeito foi localizado. A idosa não ficou ferida.